S miminkem na ubytovně. Osud se s Evou po Výměně vůbec nemazlil

Ve středu diváci viděli další reprízovaný díl Výměny manželek. Do rodiny vášnivých sběratelů autíček a panenek se dostala Michaela, která si musela zvyknout na tatínka, který je pořád doma. Michaelin manžel naopak chodil do dvou prací. Co se v rodinách během dvou let od vysílání změnilo?