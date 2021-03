Výměna manželek: Děti se moc smějí a hrají hry, vadí nevlastnímu otci

V nové epizodě se setkáte s Katkou (27), Lukášem (27), Šimonem (8) a Amálkou (4), kteří žijí v Kostelci nad Černými lesy. Partneři jsou spolu od střední školy a od té doby si prošli několika vztahovými krizemi. Rodinu do Výměny manželek přihlásila Katka. Na ukázky z tohoto dílu se můžete podívat zde.

Údajně je život Katky a Lukáše velkým stereotypem, často se hádají a mluví na sebe sprostě. Lukáš často chodí do práce, možná před svou rodinou trošku utíká. A když už je doma, hraje počítačové hry. "Hraju od sobotního rána, večer si jdu lehnout a v neděli vstanu a hraju až do večera," přiznává Lukáš.

Na druhé straně poznáte s Kristýnu (37), Martina (32), Lukáše (16), Elišku (12) a Patrika (8), kteří žijí ve vesničce Kozojídky. Oba partneři mají rozdílné názory na výchovu dětí, proto se přihlásili do Výměny manželek. Jsou spolu tři roky, ale v domácnosti se míjejí a moc spolu nemluví.

Největším problémem v rodině je Martinův vztah k nevlastním dětem, ke kterým ještě jednou za 14 dní na víkend přibývá jeho syn z předchozího vztahu. "Do práce se musí kopat, samy nedělají nic," tvrdí Martin. Kristýna to vidí jinak: "Martin si myslí, že nic nedělají, protože je celý den v práci. Jednou mě chtěl s dětma, tak mi vadí, že je na ně přísnej."

Kristýna má dokonce během Výměny na krajíčku, protože se bojí, aby Martin na druhé straně na její děti nebyl moc přísný. "On jim jen rozdá zákazy, a to je všechno. Za nic je nepochválí, protože si myslí, že není za co je chválit. Ale já si myslím, že vždycky se něco najde, za co se může dítě pochválit," svěřuje se Kristýna.

Lukáš má na chválení dětí trochu jiný názor. "Já taky nechválím, od toho je přece ženská," myslí si Lukáš. Tatínci obou rodin přiznali, že až moc pracují a trochu se tím vyhýbají dětem. Martin těm nevlastním, kdežto Lukáš vlastním. Martinovi dokonce vadí, i když si děti moc hrají nebo se příliš smějí. Dokáže to Výměna manželek změnit?

Velká psychická i fyzická zátěž v této epizodě čekají hlavně na Kristýnu. Prozatímní domácnost bude sice zvládat bez velkých problémů, trápit ji ale bude výchova čtyřleté Amálky. Ukáže se totiž, že je celkem rozmazlená, neposlouchá, a když není po jejím, dokáže se pěkně zlobit. Podaří se Kristýně změnit její postoj?

Minulý týden mohli diváci TV Nova sledovat speciální díl Výměny s Matějem Stropnickým, pokud jste ho nestihli, najdete ho zde. A tady se můžete podívat na všechna bonusová videa k Výměnám.