Výměna manželek: Divoká dvojčata, spousta alkoholu a špatné vztahy

Středeční díl Výměny manželek tento týden seznámí diváky s Maruškou (39), Lukášem (28) a Kájou (12). "Do Výměny jsem nás přihlásila já, a to z toho důvodu, že nás už několikrát popichovali známí, abychom se přihlásili. Jednak je mezi námi větší věkový rozdíl a občas to u nás vypadá jako Itálie," nastiňuje Maruška.

Lukáš je řidič a má pocit, že pro rodinu dělá dost tím, že pracuje. "Pořád se hádáme, protože ona neví, co obnáší řízení," vysvětluje Lukáš. "No ale já bych potřebovala, aby doma taky něco dělal," stěžuje si Maruška. "Buď ráda, že jsem tady včas," odpovídá Lukáš. "No, mám doma dvě děti," uzavírá debatu Maruška.

Anketa Která rodina se vám líbí víc? Rodina Marušky 43 3 hlasy Rodina Dáši 57 4 hlasy Hlasovalo 7 lidí.

Lukáš hlavně celkem rád pije, což vadí především malé Karolíně. "Tady to je chlastač, chlastá rád alkohol, například vodku," stěžuje si malá Karolína.

Na druhé straně poznáte Dášu (31), Pepu (31) a čtyřletá dvojčata Jožku a Juraje. "Manžel mě neposlouchá, když něco dětem zakážu, tak jim to povolí, a potom se rozčiluje a křičí. To mi hodně vadí, že křičí," vysvětluje Dáša, proč rodinu přihlásila do Výměny manželek.

Navíc Pepa dělá i další věci, které ji rozčilují. "Otvírá okna, všude dělá zimu, záchod nechává po sobě špinavý," nastiňuje život v jejich domácnosti Dáša. "Nedělám doma nic, protože se mi nechce," říká pohodově Pepa. Na druhou stranu abstinuje už deset let, což jeho manželce vyhovuje, protože podle ní bije každého, když se napije.

Zvládne Maruška péči o dvojčata a nicnedělajícího náhradního manžela? A jak si Dáša poradí s náhradním manželem, který v jednom kuse pije? Sledujte středeční Výměnu manželek na TV Nova, nebo si pusťte tento díl už nyní na portálu Voyo. Pokud jste nestihli minulý díl, můžete se na něj podívat na Nova Plus.