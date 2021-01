Výměna manželek: Hanka se o statek nepostarala. Umřeli králíci a kuřátka!

Ve středu TV Nova odvysílala druhý díl nové řady Výměny manželek. Hanka se musela starat o spoustu domácích zvířat. Ale při jejím pobytu některá umřela, podle náhradního manžela její vinou. Adéla měla zase rozepře s Hančiným mužem, chtěla se o něj pořád starat a on to odmítal.

Na jedné straně Hanka s jedním dítětem a na druhé straně Adéla se dvěma dětmi, statkem a zvířaty. Hanka měla co dělat, aby se o vše zvládla postarat. I když druhou část Výměny už víc odpočívala a nechala některé povinnosti na Marcelovi.

Hanka musela na statku Adély krmit prasata, kozy, koně, kachny, králíky a kuřátka. Ale když se vrátila Adéla zpátky, živých kuřat už tam našla jen pár. A umřeli také tři králíci. Adéla i Marcel to dávají za vinu Hance, otázkou ale je, jestli s tím nemohl něco udělat i Marcel, když tam celou dobu byl.

Na obou stranách se v tomto díle zápasilo s výchovou dětí z jiných vztahů. Malá Štěpánka, dcera Adély, Hanku vůbec neposlouchala, útočila na malou sestřičku, házela po ní věci, shazovala ji na zem a bila ji. Když Hanka zasáhla, Štěpánka ji pokousala. Podle Hanky se malé Štěpánce dostatečně nevěnují oba rodiče. Adéla to popírá.

Na druhé straně Hančin třináctiletý Honzík tráví celé dny u počítače. Adéla si ale všimla, že když malý Honzík chce jít na koupaliště a poprosí o peníze partnera Hanky Honzu, tak je nedostane. "Podporovat ho nebudu. Dokud on se nebude chovat tak, jak chci já, tak já se nebudu chovat, jak chce on," argumentuje Honza. Přitom ale Honzík nedostává ani kapesné.

Třenice nastávaly také ve chvíli, kdy se Adéla pořád o oba chlapy chtěla starat a oni jí to nedovolovali. "Teď si sedni a já donesu pivo," nařizuje Honza. "Ale já jsem zvyklá se o chlapa postarat. Navařit mu, uklidit, postarat se o zvířata. Tady se nudím, nemám, co dělat," stěžuje si Adéla.

Mezi osmi očima se Adéla do Hanky obula, že její statek a děti nezvládala. "Já to zvládám všechno! Věnuju se dětem i zvířatům, a ještě do toho pracuju," pustila se Adéla do Hanky. "To máš můj obdiv, ale myslím, že ty děti by měly mít víc tvého času, než dáváš zvířatům," reagovala Hanka.

Jeden z důvodů, proč se Hanka do Výměny přihlásila, byl, že se chtějí s Honzou brát, proto také chtěli vyzkoušet desetidenní odloučení. A na konci pořadu to vypadalo na blížící se svatbu. "Na Hanku se těším, vážím si jí mnohem víc a určitě si ji chci vzít. Vím, že je to ta pravá,“ řekl Honza. "Myslím, že náš vztah bude ještě lepší než předtím," dodala Hanka.

Anketa Která rodina se vám líbila víc? Rodina Hanky 16 10 hlasů Rodina Adély 84 53 hlasů Hlasovalo 63 lidí.

Mezi osmi očima se obě rodiny shodly, že u druhé rodiny by se mělo něco změnit, a to hlavně přístup k dětem, ale že samy rozhodně nic měnit nebudou a vyhovuje jim to tak, jak to mají.

Pokud jste o středeční epizodu přišli, můžete se na ni podívat na Nova Plus, kde k ní najdete i bonusová videa! Na další díl se můžete podívat už nyní na portálu Voyo.