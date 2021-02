Výměna manželek: Hospodářství plné zvířat, slzy dojetí a buldozer

V dalším dílu Výměny manželek poznáte Alenu (37), Luďka (41), Tomáše (9), Elišku (7) a Lukáše (5), kteří mají rodinné hospodářství ve Lkáni. Kromě rozestavěného domu mají partneři ještě další povinnosti, a to starost o husy, králíky a slepice. Aleně ale husy a králíci připadají zbyteční.

Prvotní impuls přihlášení rodiny do Výměny byla sice zábava, ale je pár věcí, které by se daly na vztahu partnerů změnit. "Luděk je věčně v práci od rána do večera. Byla bych radši, kdyby byl víc doma. Ten náš domek už máme rozestavěný deset let," stěžuje si Alena. "Mně zase vadí, že Alena přijde z práce a jde k telefonu, a pak třeba řekne, že není teplá večeře," nelíbí se Luďkovi.

Druzí účastníci středeční Výměny žijí na okraji Prahy. Jsou to Mirka (42), Petr (42) a Kamil (13). "Přihlášku jsem podala já, protože jsme spolu už 18 měsíců, tak se ve vztahu nudím. Je to stereotyp," říká Mirka. Petr s tím nesouhlasí, podle něj je vše v pořádku.

Rodina řeší ale i jeden, možná trochu úsměvný, problém. "Petr mluví pořád nahlas, i když se ho zeptám na něco normálního, tak začne odpovídat strašně hlasitě," nelíbí se Kamilovi. "Mluvím nahlas no, může to vypadat, že řvu," přiznává Petr.

Na druhou stranu Petr mluví hlasitě, ale ten, kdo se rád hádá, je v rodině Mirka. "Já se potřebuju někdy pohádat," přiznává. Oproti tomu Petr je ten, který hádky nevyhledává a nevidí smysl v tom, kazit si jimi život.

I v této Výměně se můžete těšit na velkou dávku emocí. Například jeden z náhradních manželů se dojme a potečou mu slzy proudem. A Mirka si vyzkouší sama řídit buldozer. Jak tohle dopadne?

