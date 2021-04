Výměna manželek: Jak se změnil život v rodinách po natáčení?

Středeční Výměna manželek přinesla další vhled do života dvou rozdílných rodin. Kristýna i Katka měly problém v tom, jak se partneři staví k dětem. Jeden k nevlastním a druhý k těm vlastním. Co se u rodin skutečně změnilo a jak žijí po Výměně?

Ve středeční Výměně jste mohli poznat Kristýnu (37), Martina (32), Lukáše (16), Elišku (12) a Patrika (8) a na druhé straně Katku (27), Lukáše (27), Šimona (8) a Amálku (4). Obě rodiny si prý z Výměny něco vzaly, jak to ale vypadá dnes, to zjistíte ve videu zde.

Katka si od Výměny slibovala změnu v životě a narušení stereotypu ve vztahu s Lukášem. Také doufala, že Lukáš změní svůj přístup k dětem a přestane hrát tolik her. "Od Výměny se manžel víc zapojuje do aktivit v domácnosti. Otevřelo mu to oči, že to není jen o tom přijít z práce a sednout si k televizi," říká Katka vděčně.

Deset dní zvládla Katka v druhé rodině bez větších problémů. V čem vidí největší rozdíly? "My se snažíme trávit čas s dětma. Na druhé straně ty děti neznaly trávení času s rodinou. Nelíbilo se mi, že jejich nevlastní otec byl workoholik," popisuje Katka. Celý rozhovor s Katkou najdete zde.

Ale přesto na čas strávený s náhradní rodinou vzpomíná v dobrém. "Ráda vzpomínám na děti i na Martina. Ten čas, co jsem s nimi strávila, byl super. V kontaktu jsme. Jezdíme k nim na akce nebo si píšeme," říká Katka.

Kristýna se v rámci Výměny vydala do domácnosti s malým chlapcem, velmi temperamentní holčičkou a nevrlým tatínkem. "Nebylo to nejhorší. Největší problém jsem měla s malou Amálkou. Nedalo se s tím nic dělat. Já bych jí dala na zadek, kdyby byla moje. Taková jedna Amálka je dobrá antikoncepce," popisuje Kristýna.

Kristýna šla do Výměny odhodlaná doma změnit přístup k dětem. A to se jí snad nakonec podařilo. "Změnila jsem práci, takže už večer nikam nejezdím. Tím pádem mám celé odpoledne a večer čas rozložit mezi děti a přítele," říká. Rodiny byly spolu i na plese a na grilování.

Pokud jste tento díl nestihli, můžete ho zhlédnout ve čtvrtek večer zde. Na Nova Plus najdete také všechna bonusová videa k Výměně manželek. Na další díl se můžete těšit už ve středu na TV Nova.