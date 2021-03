Výměna manželek: Kriminálník, zákeřná nemoc a domácí násilí

Středeční Výměna manželek bude pěkně ostrá. Spokojená maminka tří dětí se dostane do rodiny s náhradním manželem, který si ve vězení odseděl dohromady 12 let. Jak to zvládne?

V dalším dílu Výměny manželek uvidíte Katku (32), Vaška (32), Tomáše (10), Lili (9) a Matyáše (4) z Rakovníka. Katka s Vaškem se poznali už jako děti a ve vztahu jsou spolu 14 let. Působí sehraně a říkají, že se milují.

Manželé svůj vztah popisují jako bezproblémový. Vašek se o svou ženu stará jako o princeznu. "Jsem hodně rozmazlená. Do obchodu spolu chodíme, oblečení mi kupuje, pomáhá mi vařit a uklízet," básní o svém muži Katka. "Já to všechno ale dělám rád," doplňuje Vašek.

Na druhé straně poznáte Miriam (41), Michala (29), Daniela (16), Mirku (20), Martina (25) a Karolínku (7 měsíců) ze Dvorců. Společnou domácnost kromě manželů tvoří ještě dvě děti z Miriaminých předchozích vztahů. Dvacetiletá Mirka u mámy navíc bydlí i s vlastní rodinou a malým dítětem.

Do Výměny se Miriam s Michalem přihlásili, protože se hodně hádají. "Něco se mu nelíbí a hned rozbije telefon, letí kolikrát i z balkonu," stěžuje si Miriam. Mezi manželi je rozdíl 12 let, možná i to může být jeden z důvodů, že po třech letech manželství jsou hádky na denním pořádku.

"Žádný chlap, který přijde po 12hodinové směně domů, nebude uklízet. Chci, aby si to uvědomila," tvrdí Michal. Miriam zase chce, aby on si uvědomil, že by jí někdy pomoct měl.

Hned na začátku Výměny se Michal svěří Katce se svým příběhem. "Mám 12 let odsezeno, můj poslední trest byl čtyři roky. Kradl jsem auta, a tak různě. Mamka mi umřela v jedenácti, fotr si našel nějakou svini a mě dali do děcáku," říká.

Se svým příběhem se svěřuje i Miriam náhradnímu manželovi. "Michal je nervák a teď mu hrozí kriminál. Natankoval a ujel z benzínky," popisuje Miriam. "Odpustím mu no, já mu odpustila už tři útěky ode mě," dodává. Navíc její první muž ji prý několik let doma bil.

Zvládne životem zkoušená Miriam rodinu se třemi dětmi, i když se během ní projeví její několikaleté zdravotní problémy? A jak se bude dařit domácky založené Katce v rodině s dospělými dětmi a nervním kriminálníkem?

To zjistíte ve středu na TV Nova ve 20:20 nebo už nyní na portálu Voyo. Pokud jste nestihli minulý díl, najdete ho teď na Nova Plus.