Výměna: Nevychovaná dcera bije 8měsíční sestru i náhradní mámu

V druhém dílu Výměny manželek se seznámíme s rodinou z Břežan: Hankou (33), Janem (43) a Honzou (13). Do Výměny chtěla jít Hanka, pár se chce totiž vzít a chtějí zkusit, co s nimi udělá být deset dní bez sebe. Často se hádají kvůli synovi Hanky. Každý z nich má na jeho výchovu odlišný názor.

Na druhé straně poznáme Adélu (25), Marcela (45), Štěpánku (3) a Vanesu (8 měsíců), kteří žijí v Bedřichově. Také u nich je hlavním problémem výchova dítěte z jiného vztahu. Malá Štěpánka je hodně vzteklá a neposlouchá. Rodina má navíc větší hospodářství, které si prosadila Adéla.

A právě toto hospodářství bude obrovskou výzvou pro Hanku, která není na zvířata vůbec zvyklá. K tomu má strach z koní i prasat. Denně však musí veškerá zvířata nakrmit a nutné bude i kydání hnoje. Do toho všeho se musí starat o děti a svého náhradního manžela.

Kromě zvířat ale Hanka bude mít opravdu velký problém postarat se o malou Štěpánku. Vzteklá Štěpánka hází věcmi, neposlouchá vůbec nic, co jí Hanka řekne, a navíc ubližuje malé sestřičce. Shazuje ji na zem, bouchá ji a hází po ní věci. Video najdete zde.

A když se Štěpánce nelíbí, že jí Hanka nedovolí všechno, tak náhradní maminku prostě začne kousat a bít pěstičkami. "Myslím, že tohle si nemůže takhle dítě ve třech letech dovolit," říká Hanka, která si s malou nezbednicí už neví rady.

Jak Hanka Výměnu zvládne? Postará se o všechna zvířata, a navíc o dvě děti? A co Adéla, která se na druhé straně pořád nudí a neví, co má dělat?