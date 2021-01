Výměna manželek: Kydání hnoje a kousající dítě, to přinese další díl!

Ve druhém dílu Výměny manželek uvidíte dvě rodiny, které žijí dost rozdílným životem. S velkými nástrahami se bude muset vypořádat třiatřicetiletá Hanka, která má partnera Honzu (43) a třináctiletého syna, který se také jmenuje Honza.

Druhou početnější rodinu tvoří pětadvacetiletá Adéla, její muž Marcel (45) a dvě malé dcerky: tříletá Štěpánka a osmiměsíční Vanesa. Kromě dětí mají i hromadu zvířat jako třeba slepice, kozy, prasata, králíky, a dokonce i koně. O všechno se v domácnosti stará Adéla, takže náhradní maminka Hanka bude mít spoustu práce.

Malou rodinu do pořadu přihlásila Hanka z nevšedního důvodu. "Přihlásila nás, protože se chceme vzít. Tak se chceme utvrdit v tom, že to je správné rozhodnutí," říká její partner Honza. "Zajímá nás to odloučení. Buď zjistíme, že si chybíme a chceme svatbu, nebo zjistíme, že to tak být nemá,“ vysvětluje Hanka.

I když se chtějí brát, jejich partnerství rozhodně není bez problémů. "Jsme na sebe někdy jako psi a nadáváme si," nastiňuje Hanka. Nejvíc konfliktů vzniká kolem jejího syna, který tráví u počítače mnohem víc času, než by se jejímu partnerovi zamlouvalo. "Já mám volnější výchovu a Honza s tím občas nesouhlasí," dodává Hanka.

Ani v domácnosti Adély není všechno růžové. Dcerku Štěpánku má z předchozího vztahu a její výchova je také zdrojem rozbrojů mezi manželi. "Je to takový sprateček a vzteká se. Nebyla jsem tak důsledná," sype si Adéla písek na hlavu. "Vždycky to bylo tak, že Štěpánka si dupla a maminka přiběhla," vysvětluje její manžel Marcel.

Podaří se Hance Štěpánku převychovat? Objeví, kde je jádro problému? A jak se vypořádá Adéla s dvěma muži, kteří se o sebe starají téměř sami, když ona je zvyklá udělat v domácnosti úplně všechno?

Jak se Hanka, zvyklá jen na jedno dítě, vypořádá se stavením plným zvířat a zároveň se dvěma malými dětmi, z nichž jedno ji občas i kouše? A jak se na druhé straně Adéla postaví nudě a třináctiletému teenagerovi, který stále jen sedí u počítače?

