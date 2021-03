Výměna manželek: Náhradní manžel má po pár dnech nové ženy plné zuby

Ve středeční Výměně se seznámíte s Pavlou (28), Radimem (47) a Klaudií (18 měsíců) z Ostravy. Pavla přihlásila rodinu do Výměny, protože ji štve, že její muž neustále pracuje, klidně i o víkendech. A nevěnuje se tak vůbec rodině.

Na druhé straně poznáte Martinu (39), Martina (44), Viky (13), Mirečka (5) a Barču (1,5). Oba manželé do nové rodiny přivedli několik dětí z dřívějších vztahů a jejich výchova bývá častým zdrojem jejich hádek (video zde). Navíc prochází manželskou krizí, a tak zvolili netradiční řešení: Rozvod na zkoušku.

Hned na začátku Výměny aktivní Martina hodnotí vzhled Pavlina bytu. "Tohle by Matěj opravil, ta zeď se dá zbourat, tady to by bylo lepší jinak," ukazuje na různé části bytu. Tato její všetečná nálada jí vydrží i po příjezdu náhradního manžela. Ten to s ní po pár dnech nebude moct vydržet.

Martina po Pavle chtěla, aby u ní doma několikrát denně uklízela. Takže si Pavla myslela, že Martina to s úklidem přehání, pak ale otevřela poličky v kuchyňské lince a nestačila se divit. "To je humus! Já jsem myslela, že to je zažrané a nejde to umýt, ale je to prostě jen špína," stěžuje si Pavla. Na video, jak si Mezi očima kvůli tomu pěkně vjedou do vlasů, se můžete podívat ZDE.

Pavla se snaží přijít na to, proč manželství Martiny má takové problémy. Podle ní je základním problémem vztahu, že Martina tráví hodně času na telefonu. "Ona se na něm zasekne, pak nic nestíhá a Martin pak přijde domů, chce si povídat a Martina je nervní a neposlouchá," dedukuje Pavla.

Anketa Která z náhradních manželek je vám sympatičtější? Pavla 77 82 hlasů Martina 23 24 hlasů Hlasovalo 106 lidí.

Na druhé straně se Radim s Martinou jen těžko na něčem shodnou. Radim si myslí, že Martina zavrhuje Viky, protože to není její dítě. Martina zase nechápe, proč by měla dospělému chlapovi chystat každý den snídani.

Jejich neshody budou provázet celý díl, který můžete sledovat už nyní na portálu Voyo, případně zde najdete i drsný minulý díl, který skončil rozvodem jednoho manželského páru. A na Nova Plus najdete všechna bonusová videa k Výměně manželek.