Výměna manželek: Náhradní manžel se opije hned první den!

Ve středeční Výměně se seznámíte s Marií (39), Lukášem (28) a Karolínou (12), kteří žijí v rodinném domě. Postupně se v jejich domácnosti objevuje více a více problémů. Neposlušná dcera nedělá úkoly a nechce chodit do školy a ani nerespektuje svého nevlastního otce, protože je v jednom kuse opilý.

Na druhé straně poznáte Dášu (31), Pepu (31) a čtyřletá dvojčata Jožka a Juraje. Dvojčata jsou jako dva malí raubíři, takže s nimi často není k vydržení, navíc nechodí do školky. Náhradní maminka s nimi tak musí trávit každý den doma, a to i s Pepou, který se bojí ji nechat s dětmi samotnou.

Dáša a Pepa jsou abstinenti, to se ale rozhodně nedá říct o Marii a Lukášovi. Ten pije každý den, hlavně vodku a pivo. Hned na první setkání s Dášou tak přijde opilý. Jeho nevlasní dcera Karolína nesnáší, když pije a rozčiluje se: "Jsi ožralej, je to na tobě vidět! Vypil jsi půlku vodky."

Anketa Která rodina se vám líbí víc? Rodina Marušky 73 55 hlasů Rodina Dáši 27 20 hlasů Hlasovalo 75 lidí.

Navíc v domě je Dáši velká zima. Lukáš pro ni má radu: "Když ti je zima, tak si musíš dát panáka. Naučím tě pít, aby ti bylo teplo." Dáša se ale jen tak zviklat nenechá. "To těžko, mě pít nenaučíš," říká. To už se do toho vkládá i dvanáctiletá Kája: "Nech ji na pokoji, Lukáši!"

Další dny se situace s jeho pitím vůbec nezlepšuje. Navíc spory s jeho nevlastní dcerou gradují! Jak tohle dopadne? Sledujte už ve středu na TV Nova. Bonusová videa najdete na Nova Plus.