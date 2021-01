Výměna manželek: Pivo každou denní hodinu? Zapíjeli ho i vodkou!

Středeční Výměna manželek opět přinesla vhled do života dvou rodin. Mladá rodina se vypořádávala s pomalejším tempem druhé rodiny, ve které prakticky žijí dva muži s jednou ženou. Došlo i na hádky, nedorozumění a slzy!

Diváci se ve středeční Výměně seznámili s Káťou (23), Honzou (25) a Miou (1). Pro rodinu byla Výměna hlavně výzvou, a navíc mladá maminka chtěla dosáhnout toho, aby se tatínek víc zapojoval. Na druhé straně byla trochu netradiční rodina: Vendy (32), Mário (48), Verunka (3), další Mário (9 měsíců) a rodinný přítel Zdeněk (33).

Zdeněk bývá u rodiny neustále. "Je to rodinný příslušník a s Máriem bez sebe nedají ani ránu," popsala Vendy. "Jsem tady skoro každý den," řekl Zdeněk. "Opravuje věci, když se něco pokazí. Já nejsem na domácí práce, tak on s tím pomáhá," vysvětlil Mário.

Problémy se po Výměně začaly projevovat téměř hned. Vendy nebyla zvyklá vstávat, Honza tak první dva dny nešel do práce. Po pár dnech to Honzu přestalo bavit. "Nestarala ses o malou, nedávala jsi jí péči, nehrála si s ní, ale uklizeno a navařeno bylo," řekl Honza už v půlce Výměny.

Zajímavé byly také Vendiny problémy s vařením, přestože je vyučená kuchařka. "Na varné desce vařit neumím, myčku používat neumím," říkala Vendy. Překvapila i zvláštním pohledem na stravu. "Dám si buď kuřecí nebo párky, mám totiž dietu," vysvětlovala.

A když se snažila vařit kaši, poškrábala při tom teflonový hrnec, takže Honza dostal k večeři kaši s příměsí teflonu. "My jsme s teflonem ve škole nedělali," bránila se Vendy. "Hrnec je v čudu, udělej mi prosím těstoviny," snažil se situaci zachránit Honza. "Jsem zklamaná, ale za to nemůžu, že se teflon dá poškrábat," obhajovala se Vendy.

Anketa Která rodina se vám líbila víc? Mladá rodina Káti 98 63 hlasů Rodina Vendy se dvěma muži 2 1 hlas Hlasovalo 64 lidí.

Několik problémů se objevilo i u druhé rodiny. V koupelně málo tekla voda a rodina chodila téměř každý den na oběd do pizzerie, i když bylo navařeno. Navíc malá Verunka poslouchala jen Mária. Káťa také zjistila od Zdeňka, že Vendy má další dvě děti, které nemá v péči.

Máriovi ale náhradní manželka vyhovuje. "Jsem spokojený, že si hraje s malým. O to mi šlo, aby se postarala o dítě," řekl Mário. Ale přivedl si domů dalšího kamaráda a Káťa se toho trochu bála. "Viděla jsem, že vodku dává do lednice," všimla si Káťa. "Chlastají celý den, od rána do večera," stěžovala si.

Káťa chtěla, aby rodina měla celý jeden den bez rodinného přítele Zdeňka. To nevyšlo, protože se Mário se Zdeňkem potkali, sice mimo byt, ale stejně spolu strávili podstatnou část dne. Kátě se ale podařilo naučit devítiměsíčního Mária, který býval pravidelně v chodítku, lozit.

Výměna manželek rodinám přesto přinesla mnoho poznání. "Uvědomila jsem si, že se musím víc věnovat dětem a budu míň na telefonu," prozřela Vendy. "Zjistil jsem, že mateřská dovolená není vůbec dovolená a budu se víc věnovat rodině," nastínil změnu Honza. "Naučím se respektovat svoji ženu a budu se snažit víc věnovat rodině,“ slíbil Mário.

Nicméně mezi osmi očima bylo zase trochu pozdvižení. A navíc to bylo mezi deseti očima... Této části se účastnil totiž i Zdeněk. "Nejsi dobrá máma," vystartovala Káťa na náhradní manželku. Došlo k výměně názorů mezi oběma manželkami. Hádaly se ohledně pití mléka, o chodítku a o tom, že Mário se Zdeňkem hodně pijí. Situaci se snažil krotit Zdeněk, ale Káťa se ke konci rozbrečela.

Pokud jste tento díl nestihli, můžete si ho pustit na portálu Voyo. Bonusová videa o tom, jak žijí rodiny dnes, najdete zde. A na další epizodu Výměny manželek se můžete těšit už příští středu.