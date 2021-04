Výměna manželek: Pokud se nebudeš starat o děti, jdi spát do hotelu!

V novém dílu Výměny manželek se poznáte s partnery, kteří žijí v Praze, Annou (33), Pavlem (35), Filipem (3,5) a Danou (20 měsíců). Partneři jsou spolu teprve pět let, ale jejich soužití není ideální. Vše dokonce došlo tak daleko, že chyběl jen kousek k rozchodu.

Problémem je velká žárlivost. "Pavel měl přijít domů ve tři, tak přišel třeba v jedenáct na obhlídku, kdo tu je," popisuje Anna. To rozhodně ale není jediný problém v domácnosti. Anna si Pavla neváží a dostatečně se nestará o děti tak, jak by měla.

Na druhé straně se seznámíte s Míšou (29), Petrem (32), Markétou (10) a Honzou (3), kteří žijí v Českých Budějovicích. Partneři se znají tři roky, společně vychovávají děti z Míšina předchozího vztahu. Ze začátku měli idylický vztah, ale nyní se začali hodně hádat. "Je hodně výbušný a rád křičí," vadí Míše.

Míša by chtěla, aby Petr začal více pomáhat, protože on sám se do chodu domácnosti téměř nezapojuje. Ale když doma není uklizeno, tak je zle. Také by mu přála náhradní manželku, která nic moc nedělá. A to se jí nakonec asi splní.

Ve Výměně rozhodně diváci nepřijdou o znatelné napětí a hádky mezi prozatímními partnery. Anna s Petrem si nepadnou do noty, a tak je v jejich domácnosti nepříjemně napjatá atmosféra. "Už to ve mně vře, bojím se, že ho praštím mezi oči," říká naštvaná Anna poté, co jí Peter řekne, že když se nebude starat o děti, může jít spát do hotelu.

"On neví, s kým si začal. Nejsem člověk, který si nechá sr** na hlavu," nadává Anna. Ve Výměně ale přijde i její nečekané přiznání, že má na Slovensku ještě tři syny, o které se stará její matka. "Bylo mi 15. Až ty děti budou chtít, tak za mnou přijdou a budou se mnou bydlet. Já jim posílám peníze," popisuje Anna.

Mezi osmi očima si náhradní manželky pěkně vjedou do vlasů. "Nestaráš se o děti a nevážíš si vůbec svého chlapa," vyčte Míša Anně.