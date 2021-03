Výměna manželek: Rozvod na zkoušku, alkohol a neustálé hádky

Ve středeční Výměně se diváci seznámí s Pavlou (28), Radimem (47) a Klaudií (18 měsíců) z Ostravy. "Přihlásila jsem nás do Výměny, protože mě štve, že manžel chodí pořád do práce," říká Pavla. Radim totiž pracuje klidně i v sobotu a v neděli a podle ní se nevěnuje dostatečně rodině.

Šest let jsme se pokoušeli o dítě, pak přišla malá a já jsem si myslela, že ho to trochu změní a bude pracovat o trošku méně," dodává Pavla. Radim se totiž nevěnuje malé Klaudii ani po příchodu z práce. "Čím míň volna má, tím víc na něj naléhám, aby ten čas věnoval rodině. Ne, on si prostě lehne do vany nebo na gauč," stěžuje si Pavla.

Na druhé straně diváci poznají Martinu (39), Martina (44), Viky (13), Mirečka (5) a Barču (1,5). Martina má ještě dceru Terezku, ale ta bude v době Výměny v rámci střídavé péče u svého tatínka. Právě to, že si oba manželé do nové rodiny přivedli několik dětí z dřívějších vztahů, s sebou přineslo i rozdílný přístup k výchově.

"Martin je tvrdý ve výchově," stěžuje si Martina. "Na ADHD dřív patřila rákoska, a ne nějaké prášky," myslí si Martin. Manželskou krizi ještě prohloubila Martinova přílišná náklonost k alkoholu, a tak se partneři rozhodli pro zvláštní řešení: Rozvod na zkoušku.

"Je to proto, abychom neměli pocit, že nás ten papír svazuje," vysvětluje Martin. "Já jsem se cítila jako lev v kleci, potřebuju volnost," doplňuje Martina. Manželé si myslí, že jim Výměna možná pomůže zachránit manželství, přesto se na to dívají oba poměrně pesimisticky. "Když to nevyjde, tak jdeme od sebe," říká Martina. "Já si myslím, že se toho moc nezmění," predikuje Martin.

Hned na začátku Výměny si akční Martina všímá prvních nedostatků v bytě náhradní rodiny. "To by Martin opravil, tady by se dala postavit zeď, tohle by Martin všechno zvládl," říká Martina při prohlídce bytu. Navíc si Martina s náhradním manželem moc povahově nesednou a ve Výměně tak budou diváci svědky jejich nekonečných hádek.

Na druhé straně Pavla, odpůrkyně hraní dětí na telefonu, zjišťuje, že děti tu s telefonem usínají každý den. "Tohle se rozhodně pokusím změnit," dává si za úkol. Martina doma uklízí prý několikrát denně, přesto u ní Pavla najde spoustu nepořádku v kuchyni.

