Výměna manželek: Vdova, nevěrník, kadibudka a nouzová kolonie!

Ve středeční Výměně se můžete těšit na pohled do domácností rodin z úplně jiných životních podmínek. Jak si Šárka, zvyklá na vyšší standard, poradí v nouzové kolonii? A přizpůsobí se Iveta náročnému náhradnímu manželovi a velké domácnosti?

Jako první se ve Výměně manželek seznámíte s Ivetou (51), Petrem (57), Tomášem (18), Natálkou (8), Terezkou (7), Vaneskou (5) a s nejstarší Ivetinou dcerou Šárkou, která se svými třemi dětmi tráví prázdniny u Ivety v Praze. Do Výměny rodinu přihlásila Iveta.

Za celých osm let vztahu partneři nebyli bez sebe, ale ani nevyjeli nikam spolu. Trápí je stereotyp. Krizi ve vztahu prohlubuje nejen tíživá ekonomická situace v domácnosti, ale i Petrova záliba v hraní počítačových her. "Přeju si, aby, až se vrátím, ten počítač byl na druhém místě a na prvním já," říká Iveta.

Na druhé straně poznáte Šárku (47), Libora (42), Lenku (19) a Šarlotu (9) z Ostravy. Šárka to v životě neměla snadné. Ovdověla a po nějaké době se seznámila s Liborem. Do Výměny rodinu přihlásila devatenáctiletá Lenka, protože se jí nelíbí, jak to v rodině funguje. Na ukázky se podívejte zde.

"Hrajeme si pro mamku na hezkou rodinku, protože to chce udržet, tak se snažíme si na sebe zvyknout," popisuje Lenka. To ale není jediný problém, který v rodině je. "Ze strany přítele tam byla nevěra, která byla hodně hnusná," svěřila se Šárka.

Nevěra sužovala Šárku déle než rok. "Nejhorší bylo, že Libora měla pod palcem ona. Dokonce se k ní odstěhoval, pak se vrátil, že to s ní nedává a že tam nechce bydlet. Té ženské v životě neodpustím," vzpomíná Šárka.

Ani během Výměny to Šárka nebude mít snadné. Domek, do kterého totiž přijela, se nachází v nouzové kolonii. A podle Šárky tak rozhodně vypadá. Domek je to v podstatě zahradní a místo klasického záchodu je tam suchý. Rodina také všude v domě kouří a jak Petr, tak Iveta, jsou schopní vykouřit klidně dvě krabičky cigaret denně.

