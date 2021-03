Výměna manželek: Zima a hlad. Náhradní rodina dřív vybírala popelnice

Středeční Výměna manželek diváky TV Nova přivede do rodiny, která už v životě zkusila hodně. Před narozením dítěte byli Alena s Mirkem bez domova, pak se jim ale podařilo vrátit se do života. Jak si svérázná Jana poradí v nádražním domku v rodině bývalých bezdomovců a dokáže temperamentní Alena přinést do náhradní rodiny nějaké změny?

V dalším dílu Výměny manželek se diváci seznámí s Janou (38), Jiřím (39) a Gitou (10) z Valašského Meziříčí. Jsou spolu deset let a konečně chystají svatbu, vztah ale není ideální hlavně podle Jany. "Já jsem nás přihlásila do Výměny manželek, protože jsem nespokojená," říká budoucí nevěsta.

To, co Janě na vztahu vadí, jsou ale věci, které by mnohé ženy ocenily. "Je na mě hodný, miluje mě, pořád mě hladí a mně přijde, že je to trapné," stěžuje si Jana. Jiřímu je to samozřejmě líto. "Upustím kvůli tomu i slzu, je potřeba, aby dostala za vyučenou. Chtěl bych, aby si mě vážila víc a abychom spolu trávili víc času," říká Jirka.

Na druhé straně na diváky čeká Alena (32), Mirek (36) a Matyáš (4) z Branné, kteří bydlí v nádražním domku. V minulosti si ale prošli náročným obdobím. Když dosáhli plnoletosti, utekli do města. Alena odešla s přítelem do Olomouce a Mirek se stal bezdomovcem v Praze.

"Začátek vztahu byl divoký, Alenu její přítel bil, tak jsem si ji přetáhl do Prahy," popisuje Mirek. Žili spolu na ulici něco přes rok. Pak Alena otěhotněla a vrátili se spolu do rodné vesnice. "Myslím, že Výměna manželek nás posune. Chci to vyzkoušet," říká Mirek. Oproti tomu Alena by si během Výměny ráda odpočinula.

Mirek naráží na první zvláštnost vztahu své náhradní manželky s jejím mužem hned první večer. Ptá se jí totiž, co dělá její přítel. "Rozváží pizzu, ale já se ho na práci neptám," překvapuje Jana. "To vypadá, že nemáte dobrý vztah," myslí si Mirek. Jana netuší, proč by to s ním měla řešit. "Nevím, co by mě mělo zajímat na tom, že někam chlap odveze pizzu," nechápe.

Na druhé straně si Jiří stěžuje, že si ho Jana neváží. "Cítím se být nedoceněný od své ženy. Neuvědomuje si, co všechno dělám pro rodinu," myslí si Jirka. A její náhradní manžel s ním na dálku souhlasí. "Přijde mi, že Jana nemá emoce. Neumí se radovat, nedokáže milovat a je jí to jedno," soudí Mirek.

V průběhu Výměny se také Mirek rozpovídá o nepříjemné minulosti a Alena se na druhé straně pokusí stmelit otce s dcerou. Co všechno během Výměny ještě vyplave na povrch a jak to vyměněné manželky zvládnou?

Sledujte Výměnu manželek ve středu ve 20:20 na TV Nova