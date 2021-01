Výměna: Na zaneřáděnou troubu pomohla až bruska! Došlo i na slzy

Na jedné straně byla rodina Marie (36), Pavla (48), Šarloty (14) a Nerei (10) a na druhé Monika (37), Štěpán (39), Viktor (5), Karel (4) a Natálie (11), kteří žijí svým volnomyšlenkářským stylem života.

Další díl Výměny manželek přinesl nejen nová dramata, ale i mnoho zajímavých momentů. "Každý máme samoléčící se schopnosti. Já léčím druhé skrze lásku, prostě miluju," vysvětlovala kadeřnice Monika své metody. "Já věřím spíš doktorům," podotkl Pavel.

Náhradní maminka se navíc snažila rodinu převést na zdravější životní styl s ohledem na životní prostředí. "Musíte šetřit s plasty,“ navrhovala Monika. Nakonec rodina pořídila koše na tříděný odpad a začala třídit a méně pít vodu s bublinkami.

Na druhé straně Marie moc nepochopila, co její náhradní manžel dělá. "On ani pořádně neví, co by chtěl. Podle něj jsou všude neschopní lidi, takže s nimi má problém, protože on to ví líp, ale pracovat se mu taky moc nechce," nechápala Marie.

Fiasko se špinavou troubou tatínek také moc neřešil. "Máme takovou dohodu, že děti mají přednost, když se nudí. Zdraví a rodina je priorita číslo jedna. Trouba je spotřební zboží," vysvětloval Štěpán, který pak na vyčištění trouby musel vzít brusku.

Marie si chtěla s Natálkou udělat holčičí den. Ale ta si to vůbec neužívala. "Myslela jsem, že se těšíš na den se mnou, ale zatím jsi dost protivná," divila se Marie. Další zastávka hned po obchodech s oblečením byl salón krásy. "Salón krásy? Už i ten název se mi nelíbí," prudila Natálka dál.

Marie také poprosila tatínka, aby uklidil zahradu, kde byly nahromaděné kupy starých věcí. Po dlouhém přemlouvání jí konečně vyhověl. "Ona pořád chce pracovat, mohli jsme jít třeba na procházku," lamentoval Štěpán. “Nechce se mi vůbec hýbat nic, stejně jako se mi nechce chodit do práce," dodal.

Monice na druhé straně se podařilo pořádně znervóznět Pavla. "Maruška je přesně Štěpánův typ," provokovala Monika. "Já jsem žárlivý jako prase," řekl Pavel. Probírali pak spolu náhled na manželství a vztahy. "My neřešíme kdo, co, kde, kdy, proč. Lidi si nepatří," popisovala Monika otevřený vztah se svým mužem.

Monika také chtěla, aby se slečny víc zapojovaly do chodu domácnosti a byly samostatnější. To se ale nestalo. "Je tady nepořádek, holky jsou rozmazlené a málo pomáhají," stěžovala si Monika. S Pavlem se pak kvůli povinnostem holek pořádně pohádali, došlo i na Moničiny slzy. "Zamrzelo mě, že Pája je pokrytec," okomentovala to pak Monika.

Z Výměny manželek si rodiny přece jen něco odnesly. "Mohli bychom třídit ten odpad, to je super nápad, jinak nic dalšího měnit nebudeme," řekl Pavel. "Rodina je na prvním místě i práce. Ale bez práce to prostě nejde," uvědomila si Marie. "My nemáme, co měnit. Výměnu bych si klidně zopakoval se stejnou maminkou,“ doplnil Štěpán.

