Výměna: Nefunkční manželství a přeplněná lednice prošlého jídla!

Dokáže se Ivana vedle pohodového tatínka zbavit svého zlozvyku? Podaří se Martině v náhradní rodině vylepšit vztahy mezi otcem a synem?

Příští díl Výměny manželek opět nabídne pohled do dvou domácností. Tentokrát bude hlavním tématem nefunkční manželství... a také jídlo! Ve Vraném nás přivítá rodina ve velkém dvougeneračním domě. Hlavou rodiny je Martina (50), velký dům spravuje její muž Evžen (55) a mají dceru Gabrielu (13).

"Do Výměny manželek jsem nás přihlásila já, protože se poslední dobou s Evženem dost hádáme a máme rozdílné názory," říká Martina. "I když je to blbost, tak si stojíme oba za svým. Já chci mít doma klid, když přijdu, když ho nemám, radši odejdu," nastiňuje chod domácnosti Evžen. "Jsem hodně impulsivní," dodává Martina.

Hlavním problémem páru je dům, který potřebuje rekonstrukci, alespoň podle Martiny. Opravují dům sedm let a stále podle ní není hotový. Za těch sedm let Martina nikde nebyla, nejezdí se zbytkem rodiny ani na dovolenou. "Mám pocit, že jsem to vzdala," přiznává.

Na druhé straně je rodina ze Zvíkova, která bydlí v bytě. I tam to vypadá, že hlavou rodiny je maminka Ivana (55), dále s ní žije její partner Ivo (53) a jejich nejmladší syn Ivo Mirko (16). Každý z partnerů má tři děti z předchozího manželství, ty už jsou ale dospělé a nebydlí s nimi, takže doma je jen nejmladší Ivo.

Problémem partnerů je po sedmnáctiletém soužití nedostatek témat ke komunikaci. "Přijdu domů, manžel sedí u počítače, a tím naše komunikace hasne," mrzí Ivanu. Podle Iva je to tím, že se znají už tolik, že jeden druhého se už na nic nemusí ptát, protože o sobě všechno ví.

Mužské osazenstvo domácnosti je navíc zvyklé, že Ivana pro ně všechno dělá a cítí se jako jejich hospodyně. Rodinu do Výměny přihlásil šestnáctiletý syn. "Chtěl jsem, abychom našli znovu cestu k sobě," říká Ivo Mirko.

A co od Výměny očekávají obě manželky? "Doufám, že budeme mít příležitost si uvědomit, jestli je lepší spolu fungovat nebo nefungovat," naznačuje Martina možný rozchod. "Já se těším, že si odpočinu deset dnů," raduje se Ivana.

