Výměna: Vaše máma je falešná a lže, psala Monika Mariiným dcerám!

Středeční Výměna manželek zanechala v divácích spoustu dojmů a pocitů. Nejvíc se řešila špinavá trouba, ekologie a děti. Obě rodiny na Výměnu manželek vzpomínaly, ne ale úplně radostně.

"Maruška si Štěpána a děti namotala a všichni si mysleli, jak je úžasná. Já jsem to tam prokoukla za tři dny," rozčilovala se Monika. Marii v druhé rodině nejvíc vadil špinavý sporák a trouba, kterou pak náhradní tatínek Štěpán v průběhu Výměny čistil tajně. Nešlo mu to, a tak si na čištění trouby vzal brusku.

Monice se ale nezdá, že by to byl nějaký velký problém. "Blbý špinavý sporák. Já aspoň na tom sporáku vařím. Ona tady pomlouvala můj nepořádek, ale v záběru je vidět ten jejich gauč flekatý, který je radši zakrytý dekami. A má tam pět vůní, které šplíchají, aby zakryly jejich smrad," pustila se Monika do úklidu v druhé domácnosti.

Marie s Natálkou si také udělaly holčičí den. Ten ale neskončil tak, jak by si Marie představovala. "Natálka mě zklamala. Od začátku Výměny jsme spolu vymýšlely, že si takový den uděláme, a pak tam předvedla tohle," nestačila se divit Marie. Den po Výměně dokonce Marie Natálce napsala, jak se oblečení mamce líbí, reakce ale kladná nebyla.

Na to reagovala Natálčina máma Monika. "Marie říkala, že Natálka je psychopat a sociopat. Ale sama ji vzala na nakupování a kosmetiku, což Natálka nesnáší. Podle toho ji přece nemůže soudit," rozčilovala se Monika.

"Když mě zavedla před salón krásy, tak jsem měla pocit, že mě zradila. To není nic pro mě. Já jsem tam nechtěla jít, nakonec jsem tam šla jen, aby Maruška měla radost," tvrdila Natálka. "Myslím si, že jsou sobečtí lidi, žijí zvláštním životem, kterým bych já žít nechtěla," popsala své pocity Marie.

Ohledně sociálních sítí proběhly mezi rodinami ještě další pokusy se navzájem kontaktovat. "Monika mi psala, ať nevěřím vlastní mámě, že všechno, co mi povídá, je lež. A že je mamka falešná," popisovala Mariina starší dcera Šarlota. Obě holky si pak Moniku na sociálních sítích zablokovaly.

Z druhé strany je pohled na věc trochu jiný. "Maruška napsala Natálce na messenger hned druhý den a potom si nás všechny zablokovala," okomentovala situaci Monika. "Já jsem si s Šarlotkou psala měsíc," dodala.

Někteří diváci se také podivovali nad volným vztahem v manželství Moniky a Štěpána. "Hodně lidí nechápe, že je tam ta volnost. To neznamená, že se podvádíme, ale že si důvěřujeme," vysvětlovala Monika.

