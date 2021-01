Výměna: Žijte zdravě a ekologicky, vybízí manželka se špinavou troubou

Středeční díl Výměny manželek vám představí Moniku (37), Štěpána (39), Viktora (5), Karla (4) a Natálii (11), kteří žijí poměrně volnomyšlenkářsky. Na druhé straně poznáte Marii (36), Pavla (48), Šarlotu (14) a Nereu (10), kteří oproti první rodině žijí normálním životem.

V prvních okamžicích to vypadá, že žádné konflikty nebudou a Výměna proběhne úplně v pohodě. Ale tak lehké to nebude. "Tohle je rodina plná zmatků, absolutně jsem nepochopila, co každý dělá za práci a ještě nechtějí, abych tady cokoliv dělala," stěžuje si Marie.

Na druhé straně Monika lamentuje, že by se chtěla odstěhovat do zahraničí. "Nebaví nás to tady, nebaví nás ta byrokracie, školství, zdravotnictví… Nenarodili jsme se, abychom šli jako ovce se stádem," říká Monika. Plánuje proto s rodinou v budoucnu žít někde u moře.

Marii se u volnomyšlenkářů zvedl žaludek, když otevřela troubu. "Stát se u toho nedá, viděla jsem nějaké parfémy. Půjdu a budu stříkat před sebou. To je hnus, bez utěrky nemůžu. V životě jsem to neviděla," znechuceně říká Marie. Podle ní je to letitá špína. Nakonec to nechá uklidit náhradního manžela.

Monika se zase na druhé straně snaží přivést rodinu ke zdravějšímu životnímu stylu a léčit děti Marušky trochu jinak než léky. A co teprve, když dojde řeč na třídění, ohledně toho se umí Monika pořádně rozvášnit!

Tento díl se natáčel už během pandemie, takže si můžete poslechnout i názory rodin na tuto dobu. Sledujte dnes večer ve 20:20 premiérovou řadu Výměny manželek.