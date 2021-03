Vyměněné manželky se do sebe tvrdě pustily kvůli úklidu i výchově dětí

Ve středeční Výměně se diváci seznámili s Pavlou (28), Radimem (47) a Klaudií (18 měsíců). A na druhé straně poznali Martinu (39), Martina (44), Viky (13), Mirečka (5) a Barču (1,5). Martina s Martinem procházeli manželskou krizí, a tak zvolili netradiční řešení: Rozvod na zkoušku.

Výměna manželek byla plná hašteření mezi Radimem a náhradní manželkou Martinou. Hádali se téměř kvůli všemu. Jí se nelíbilo, že mu má připravovat snídani a jemu zase, že malou Klaudii rozmazlovala a dala jí napít koly. Emoce vygradovaly Mezi osmi očima, kde se do sebe vyměněné manželky pustily (video zde).

"Když jsem přijela, tak jsem zjistila, že Miroušek je zvyklý usínat s telefonem. To bylo jen první večer a po zbytek Výměny si na něj už ani nevzpomněl," chlubila se Pavla Martině, jak jejího syna převychovala. A pokračovala: "Denně uklízíš, ale mně to přijde jen povrchové, protože když jsem vlezla do linky, tak jsem tam našla hodně špíny."

Reakce Martiny na sebe nenechala dlouho čekat. "No ale u tebe taky nebylo úplně super uklizeno, měla jsi bordel za sporákem," pustila se Martina do Páji. Radim s Martinou pak na sebe začali pořvávat jeden přes druhého, uklidnila je až Pavla.

"Ty říkáš, že máš jako prioritu děti, ale sprostě jim nadáváš," obvinila Martinu Pavla. Ta se samozřejmě hned bránila: "To ne! Já nadávám všeobecně! Třeba: Do haj**lu, já mám jen dvě ruce, Mirouši." To ale Pavlu úplně něpřesvědčilo.

O tom, jaké problémy měli Radim s Martinou, se také oba rozpovídali. "Pořád jsme se hádali. Problém byl, že oba dva jsme chtěli mít poslední slovo," popsala Martina. Radim si myslí, že to byla hlavně vina Martiny. "Ona hubu nezavře, to je neskutečná ženská. Přijdeš a ona mele, mele, mele a pořád to stejné dokola," stěžoval si Radim.

Přesto si Martina myslí, že Výměnu zvládla výborně. "Jsem skvělá máma, skvělá teta, takže za jedna," chválí se. Ale na druhou stranu i ona přiznala, že by měla něco změnit. "Co se týče mojí výchovy, tak uznávám, že bych měla být důslednější a tvrdší, co se týče dětí," uvědomila si Martina.

Vypadá to nicméně, že na jedné straně Výměna přinesla to, co si Pavla přála. Radim konečně změnil své priority. "Výměna mi otevřela oči, že práce není tak důležitá a měl bych se rodině víc věnovat. A budu, dám za to ruku do ohně," slíbil Radim Páje.

