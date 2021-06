Mnoho lidí při první pomoci tápe. Záchranka teď vyvrací největší mýtus

Podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové patří k největšímu resuscitačním mýtu vyndávání "zapadlého jazyka". V široké společnosti totiž panuje přesvědčení, že se jedná o jednu z nejzákladnějších věcí při první pomoci.

"Pokud člověk upadne do bezvědomí, může skutečně kořen jazyka blokovat dýchací cesty, ale rozhodně to není způsobeno tím, že by se jazyk přetočil a zapadl do krku, jak může toto slovní spojení naznačovat. Jazyk je sval a při poklesu svalového napětí v důsledku bezvědomí ochabne, stejně jako všechny ostatní svaly. Když pak kořen jazyka přilehne na stěnu dýchacích cest, dojde k jejich zneprůchodnění," uvedla Poštová.

Podle záchranářů je v případě ucpání dýchacích cest jazykem nejlepší prostý zákon hlavy. Ten se má provést tak, že zachraňovaný leží na zádech, ideálně na pevné podložce a nemá nic pod hlavou. Člověk mu následně přiloží dlaň pod bradu a čelo a mírně hlavu zakloní.

Následně je důležité zkontrolovat, zdali zachraňovaný člověk opravdu dýchá. To lze nejlépe určit sledováním hrudníku či přiložením tváře k ústům, zda je cítit vydechovaný vzduch. Pokud se člověk za 10 vteřin nenadechne, je nutné zahájit resuscitaci.

Resuscitace se provádí stlačováním hrudní kosti do hloubky pěti až šesti centimetrů ve frekvenci přibližně 100 až 120 stlačení za minutu.

"Zachraňovanému není vůbec třeba sahat do dutiny ústní a pokoušet se jazyk vytahovat, to určitě není správný postup. Při sahání do dutiny ústní navíc hrozí, že kvůli dávivému reflexu vyvoláme u zachraňovaného zvracení. Možné je také poranění zachraňujícího, pokud by došlo například ke stisku čelistí. Do dutiny ústní saháme zachraňovanému pouze v případě, že ji blokuje cizí předmět nebo zbytky potravy, které se snažíme odstranit. " dodává mluvčí záchranky.

Při zachraňování lidského života je vždy důležité zůstat především v klidu a zavolat na linku 155, kde zkušené operátorky poradí, jak se v dané situaci chovat.

Jak správně provést resuscitaci se můžete podívat ve videu výše.