Výpadek odhalil důležitou věc. Tohle vše získá Facebook z fotek

Výpadek sociálních sítí odhalil, co všechno dokáže Facebook z obrázku vyčíst. Fotky, které sdílíme, dostávají automatická určitá označení. Z nich pak společnost získává důležité informace o svých uživatelích.

Všechno zlé je k něčemu dobré. Že je toto rčení pravdivé, potvrdil i středeční výpadek sociálních sítí. Zatímco většina lidí nadávala, stěžovala si nebo dokonce panikařila, odborníci díky chybě načítání obrázků a videí odhalili zajímavou věc.

Všimnout jste si toho mohli i vy - místo některých fotek se v horním levém rohu objevil jejich popis. Vidět tak byl jen bílý obdélník a například text "Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a stojící lidé" nebo "Na obrázku může být: kočka a detail".

Tato klíčová slova, kterými Facebook popisuje, co na fotce je, dosud uživatelé neviděli. Podle odborníků z portálu theverge.com je ale společnost používá už od roku 2016. Pomocí algoritmů tak rozeznává, co na obrázku je, aby toho o svých uživatelích věděla co nejvíce.

Pokud nahrajete fotku psa, ví rázem Facebook, že máte mazlíčka. Pokud sdílíte záběr z posilovny, je mu jasné, že se zajímáte o fitness. Zatím ale není dokázáno, že by tyto údaje Facebook používal k zacílení reklamy nebo prodeji informací inzerentům.

Jestli ale patříte mezi lidi, kteří se obávají o své soukromí, měli byste si dát pozor na to, co na sociálních sítích zveřejňujete. Podobný algoritmus používá Facebook také na instagramu a dalších platformách. Na stejném principu funguje také automatické označování na fotkách.