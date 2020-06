Výpadek T-Mobilu lidem komplikuje život. Zuří hlavně podnikatelé

Velkou komplikací je výpadek zejména pro ty klienty T-Mobilu, kteří podnikají a potřebují komunikovat se svými zákazníky. Společnost zahrnují otázkami, jak mají nastalou situaci řešit a jak jim v řešení hodlá být nápomocný sám T-Mobile.

"Takže se na Vás můžou obrátit desítky našich naštvaných klientů, co se nám na firmu nebudou moci dva dny dovolat a vysvětlíte jim to? O zakázkách, o které díky vám přijdeme, ani nemluvím. Po mnoha letech jsme přešli od jiného operátora k vaší společnosti a na úvod tohle. Kdybyste člověka alespoň o této situaci informovali a ne, že si to musí zjistit sám. To mi nepřijde jako férové jednání vůči klientovi," zuří na facebooku T-Mobilu uživatel Marek.

Kvůli výpadku stojí například i platby za faktury. "Poslední den v měsíci, akutně nutné zaplatit nějaké faktury dodavatelům, a přitom celý den nefunkční ověřování zadaných plateb v internetbankingu. Doufám, že mi zaplatíte náhradu škody, až mi někdo napálí penále za opožděné platby," rozčílil se přispěvatel Henry.

Zoufalí jsou i lidé, kteří si právě úterý vybrali pro přesun k novému mobilnímu operátorovi. Řadu lidí na sociálních sítích rozzuřilo také to, že T-Mobile smazal původní příspěvek, ve kterém o výpadku informoval. Pod příspěvkem v tu dobu bylo několik stovek komentářů.

Zatímco u původního příspěvku zaměstnanci T-Mobilu rozčileným klientům na komentáře odpovídali, po zveřejnění druhého příspěvku se odmlčeli.

"Kolegové budou muset na opravách pokračovat přes celou noc i během zítřejšího dne. Jakmile pro vás budeme mít nějaké nové informace, dáme vám samozřejmě vědět. Snad už budou jen lepší. Stále pak platí, že běžné telekomunikační služby ve většině případů normálně fungují," stálo v posledním vyjádření společnosti T-Mobile k zoufalým zákazníkům.