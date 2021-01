Sokovi v lásce měl vypíchnout oko. Soud muži uložil nízký trest

Dvanáct let má strávit za mřížemi muž, který se pokusil zavraždit svého soka v lásce. Stalo se to loni v létě v Lounech. Pachatel zaútočil loveckým nožem s 15centimetrovou čepelí. Napadený utrpěl těžká zranění, následky si ponese do konce života.