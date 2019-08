Platba u lékaře: V ordinaci si klidně mohou říct o nesmyslné sumy!

Zatímco třicetikorunové poplatky za návštěvu lékaře jsou od roku 2015 minulostí, stále ale musíme občas při návštěvě ordinace sáhnout do peněženky. Platí se například za výpis ze zdravotní dokumentace, vstupní prohlídku do zaměstnání nebo potvrzení přihlášky na střední školu. Pacienti ale mají v poplatcích stále chaos.

Chcete si udělat řidičák? Potřebujete zdravotní průkaz? Žádáte o umístění do domova důchodců? To jsou jen některé ze situací, pro které budete potřebovat potvrzení o svém zdravotním stavu od vašeho praktického lékaře. V ordinaci však za něj budete muset pravděpodobně zaplatit.

Lidé se tak často už dopředu ptají, kolik za konkrétní potvrzení zaplatí. "Kolik prosím stojí výpis ze zdravotní karty u obvodního lékaře?" ptala se jedna z maminek na sociálních sítích. Přesná odpověď však neexistuje.

Lékaři si totiž ceny za tyto služby určují sami. "Pro výkony, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění neexistuje žádný právní předpis, který by stanovil, kolik si mají lékaři účtovat za určitý úkon," vysvětluje mluvčí České lékařské komory Michal Sojka.

Anketa Jsou podle vás poplatky u lékařů přiměřené? Ano 15 13 hlasů Ne 85 74 hlasů Hlasovalo 87 lidí.

Ceník musí mít ale lékař vyvěšený na viditelném místě a ceny na něm musí být podle zákona přiměřeny vynaloženým nákladům a zisku. Jinými slovy by poplatek neměl přesahovat částku, která je typická u jiných lékařů.

Lidem stále nejvíce vadí poplatky za výpis ze zdravotní karty a vstupní lékařskou prohlídku, které se pohybují v řádech několika stovek korun. Obojí je totiž většinou potřeba při nástupu do nové práce. Většina pacientů to považuje za zbytečně vyhozené peníze. Zrovna tyto poplatky má ale proplatit zaměstnavatel.

To se ale podle mnohých neděje. "Ani u jednoho z mých dosavadních zaměstnavatelů nic neproplatil," stěžuje si na internetu pan Martin. "Bohužel můj zaměstnavatel to neproplácí, vedení si to určilo," tvrdí Lukáš.

Lékaři si však mohou účtovat pouze za výkony, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Do této kategorie spadá i výše zmíněná administrativa. Pokud ale nejste s ceníkem vašeho lékaře spokojeni, máte pouze jednu možnost. Poohlédnout se po jiném.