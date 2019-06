Mírné ochlazení nevydrží, o víkendu bude až tropických 35 °C!

Zvlněné frontální rozhrání bude ve čtvrtek postupovat z Čech na Moravu a do Slezska. To s sebou přinese rozdíly mezi východem a západem republiky. Přes den by mělo být převážně zataženo, přeháňky či bouřky by se zpočátku měly objevovat jen ojediněle, odpoledne a večer ve východní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku budou četnější. S bouřkami může odpoledne přijít také přívalový déšť, kroupy a silný vítr.

Kvůli silným bouřkám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu před silnými bouřkami. Ta je platná od 13:00 v Jihočeském, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Varování končí hodinu před čtvrteční půlnocí.

VIDEO: Kroupy padaly také v Ústí nad Labem a v Milovicích

Kvůli přechodu frontálního rozhraní budou také rozdíly v teplotě. V Čechách se očekávají teploty kolem 22 až 27 °C, na Moravě a ve Slezsku pak bude podle ČHMÚ 28 až 33 °C. Na Moravě a ve Slezsku je také až do 20:00 v platnosti výstraha před vysokými teplotami.

Mapa srážek pro čtvrtek 13. 6. 2019.

Pátek by měl být oproti čtvrtku jasnější, přeháňky a bouřky by se měly objevovat jen při zvětšené oblačnosti a to zejména na západě Čech. Teploty se budou opět pohybovat kolem tropické třicítky, ČHMÚ předpovídá, že bude kolem 28 až 32 °C.

Skoro jasno až polojasno by mělo být i v sobotu, během odpoledne se začne od západu zatahovat. Zejména v Čechách se pak budou objevovat přeháňky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty by se měly vyšplhat k 31 až 35 °C.

Zatažená obloha podle ČHMÚ vydrží i přes neděli, na většině území se očekává déšť a s výjimkou severozápadu Čech by se měly objevit i bouřky. Teploty by měly vystoupat jen k 23 až 27 °C.

Bouřky trápí Česko už od pondělí. Ani středeční odpoledne nebylo výjimkou. Silné bouřky s kroupami a přívalovým deštěm se přehnaly zejména přes severní a střední Čechy. Kroupy měly velikost pingpongového míčku a ničily střechy i auta.

"Od půlnoci do rána hasiči opět zasahovali u jediného případu. Celkem tedy vyjeli od včerejšího odpoledne do dnešní 7. hodiny k 20 případům. Případy nebyly závažného charakteru a nikdo nebyl zraněn," sdělili pražští hasiči na Twitteru.

Takhle velké kroupy padaly večer v Kouřimi na Kolínsku