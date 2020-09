Výrazný nárůst hlasitých motorek. Obyvatelé Chomutova si stěžují!

Na výrazný nárůst hlasitých motorek v ulicích města si stěžují obyvatelé Chomutova. Policie proto vyrazila do terénu a na motorkáře si důkladně posvítila. Přímo před kamerou jim projela skupina motokrosových speciálů. Ty jsou přitom určené do terénu a na běžných silnicích nemají co dělat. U dalších zastavených strojů pak policie našla upravené registrační značky tak, aby nebyly čitelné, nebo byly ve špatném technickém stavu. Podobné akce prý bude policie opakovat častěji.