Vyrazte k sousedům do velehor a užijte si aktivní dovolenou naplno!

Ať se do Popradu a okolí rozhodnete vyrazit v jakémkoliv období, vždy to má své specifické kouzlo. Navštivte tyhle krásy Slovenska a nechte se omámit dechberoucí krajinou.

Vysoké Tatry se sice co do velikosti alpským štítům nevyrovnají, ale i přesto vám mají co nabídnout a rozhodně nebudete o nic ochuzeni. Vydejte se vlakem do Popradu a užijte si vše, co naši sousedé nabízí od pořádné lyžovačky, horských túr až po božské jídlo a tradiční borovičku! A kam vyrazit?



Štrbské pleso

Je to nejznámější a nejvíc turistiky navštěvované tatranské jezero. Jeho okolí je významným centrem cestovního ruchu. V zimě poskytuje skvělé podmínky na lyžování, běžky nebo skoky na lyžích a v ostatních měsících je oblíbeným cílem pro horskou turistiku.



Lyžářské středisko Park Snow

V tomhle lyžařském středisku si můžete vybrat ze sedmi vleků se čtyř nebo šestisedačkovou lanovkou. Zalyžovat si můžete na devíti sjezdovkách a ten nejdelší sjezd si užijete na Solisku. Délka tratě přesahuje dva kilometry a patří mezi vůbec nejdelší na Slovensku. Jestli jste spíše běžkařským fandou, přijeďte si užít bezmála 18 kilometrů běžeckých tratí.



Popradské pleso

Hodinku pěšky od Štrbského plesa leží Popradské pleso. Tohle jezero láká zejména horské cyklisty a často je cílem cyklistických tras. Projeďte se na kole, zalétejte si na rogale nebo si jen užívejte krásnou okolní přírodu, která hraje na podzim všemi barvami.



Chodník korunami stromů

Cesta do výšky 24 metrů nad zemí je zážitkem pro děti i dospělé. Tabule podél chodníku vás přiučí o rostlinách a zvířatech žijících v prostředí tohoto lesa a dozvíte se spoustu zajímavých informací, které jste doposud nevěděli nebo o nich ani nepřemýšleli. A na samém vršku si užijete kouzelný výhled na Belianské tatry, Pieniny a Zamagurie.



Lomnický štít

Druhá nejvyšší hora Slovenska láká spoustu turistů přes celý rok. Na vrcholek se snadno dostanete lanovkou. Pokud chcete usínat a probouzet se s výhledem na hřebeny hor, můžete si přes noc pronajmout apartmán. Sice si trochu připlatíte, ale jestli si chcete užít Tatry se vším všudy, za ten zážitek to rozhodně stojí!