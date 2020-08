Výroba aut v Česku propadla. Hrozí v automobilkách hromadné výpovědi?

Škoda Auto dostala nového šéfa a má nabrat i jiný směr. Protože začala válcovat ostatní značky v koncernu Volswagen, pod který spadá, tak se má více orientovat na východní trh a vyrábět cenově dostupnější auta.

"Škodovka trošku přerůstá někam, kde ji koncern nechtěl a chybí jí značka, která konkuruje na evropském trhu Dacii, je to čtvrtý nejprodávanější vůz značky v některých segmentech a tam ta škodovka ztrácí," uvádí automobilový odborník Robert Vacek.

Podle expertů to může znamenat i přesun výroby Škodovky na východ Evropy. Co to může pro českou značku znamenat? Jaký vliv na výrobu automobilů v Česku měla pandemie koronaviru? Hrozí v automobilkách hromadné propouštění?

O budoucnosti automobilového průmyslu v tuzemsku dnes bude v rámci projektu Nastartujme Česko diskutovat předseda Sdružení automobilového průmyslu a člen představenstva Škoda Auto Bohdan Wojnar. V 17.45 sledujte rozhovor živě na TN.cz.