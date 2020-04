Výrobce cigaret vyvíjí vakcínu proti koronaviru. Lék testují i v Austrálii

Výrobce tabákových produktů značky Lucky Strike, Rothmans a Viceroy odhalil, že tabákové rostliny by mohly být jednou ze složek potenciální vakcíny proti Covid-19. Pokud by vakcína vyvinutá společností Kentucky BioProcessing prošla klinickým testováním, do distribuce by mohly jít až tři miliony dávek týdně. Prohlásili to zástupci tabákového giganta British American Tobacco (BAT), který má pobočku také v Česku. Dvě potenciální vakcíny testují v laboratořích i australští vědci.