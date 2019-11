NÁVOD: Vyrobte si adventní věnec doma! Expert radí, jak ho uchovat

První svíčku zapálíme už tuto neděli. Je tedy nejvyšší čas pořídit si adventní věnec. Můžete si ho sice koupit v obchodě, ale podle našeho návodu si ho snadno vyrobíte sami doma přesně podle svých představ.

Jak na to?

Připravíme si slaměný nebo polystyrénový základ - korpus, pásku na začištění korpusu, vázací drát, chvojí, štípačky na drát, tavnou pistoli, bodce pod svíčky, svíčky a přízdoby dle. Ve videoreportáži zdobíme větvičkou zasněženého borůvčí, eukalyptem, větvičkou bobule ilexu, dřevěnými bílými hvězdičkami, sušenými plody, žaludy a skořicí.

U tavné pistole dáváme pozor na popálení. Proto když pracujeme na věnci s dětmi, lepí pouze dospělí a děti mohou obalovat korpus nebo vybírat přízdoby.



Postup:

Nejdřív si připravíme korpus, který obvážeme vázací páskou. Vážeme do té doby, dokud koukají kousky podkladu, v našem případě slámy. Poté si vezmeme vázací drátek a omotáme v místě, kde jsme skončili s vázací páskou. Spojíme oba konce drátku, zatočíme je dohromady, aby se spojily a volný kus drátku zapíchneme do korpusu a utáhneme.

Vezmeme si větvičky chvojí, které nastříháme podle velikosti korpusu. Větvičky klademe po celém obvodu, aby věnec vypadal ve výsledku bohatě. Utahujeme silně drátkem, aby když chvojí seschne, stále pevně drželo. Střídavě vážeme chvojí, eukalyptus a přidáváme i zasněžené borůvčí, dokud nemáme obmotanou celou horní stranu základu.

Přichází čas na bodce svíček. Stačí je podlepit trochou lepidla a vpíchnout do korpusu. To stejné u svíček, trocha lepidla a napíchnout na bodce. Lepidlo přidáváme z toho důvodu, aby celý věnec lépe držel a zmenší se tím i riziko nebezpečí požáru.

Chybí už jen přízdoby. Odbornice zvolila přírodní styl. Větvičku s bobulemi Ilexu přiděláme do korpusu drátkem. Stačí udělat očko kolem větvičky a zapíchnout do základu. Jestli se vám nedaří práce s drátkem, můžete použít lepidlo. Střídavě klademe žaludy, skořici, sušené plody a dřevěné hvězdičky (nebo ozdoby, které jste si vybrali). K tomu přidáme jeden letošní hit a to bezbarvé vánoční koule. A máme hotovo.

Rada:

Zdobíme dle našeho uvážení. Jestli nám někde kouká drátek nebo špatně obmotaný korpus, schováme to pod přízdobu. Používáme každou několikrát, aby věnec působil uceleným dojmem. Odbornice také radí, klást přízdoby poblíž sebe a ne po celém věnci, výsledek bude na pohled hezčí.

Loni patřil k nejvyhledávanějším věnec obalený mechem, který zdobily různě velké sobí zmenšeniny. Letos je hitem hlavně bílá barva, průhledné vánoční kuličky, zasněžené větvičky a mnoho přírodních materiálů - sušené plody, šišky, skořice, šípky a větvičky. Fantazii se ale meze nekladou, důležité je, ať se líbí hlavně vám.



V jakých podmínkách věnec uchovávat, čeho se vyvarovat a jaké jsou největší chyby při výrobě? Podívejte se v rozhovoru s odbornicí: