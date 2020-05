Výročí konce nejbrutálnější války: Před 75 lety dobyli Sověti Berlín

Před 75 lety v Evropě skončila druhá světová válka, která si vyžádala desítky milionů obětí. Osmého května 1945 kapitulovalo nacistické Německo poté, co vojska Sovětského svazu dobyla Berlín. Druhá světová válka byla nejkrvavějším konfliktem v historii.

Osmý květen 1945 – Den vítězství. Německé kapitulaci před tři čtvrtě stoletím předcházelo téměř šest let bojů a nelidských zrůdností. Podle odhadů při nich zemřelo až 85 milionů lidí.



Prvního září 1939 německý kancléř Adolf Hitler napadl Polsko. Přidala se k němu i Stalinova sovětská vojska. Poláci neměli šanci se ubránit. Krátce nato vyhlásily Hitlerovi válku Francie a Velká Británie.



Hitler byl čím dál hladovější a 10. května 1940 zaútočil po boku Itálie na Francii. Postupně obsadil Paříž a do té doby neutrální Benelux. Hlavního nepřítele tak pro něj v Evropě představovala Británie.



Dobýt Londýn se mu ale nepodařilo. Velká Británie se ubránila především díky královskému letectvu (RAF), kde bojovala i řada Čechů.



Hitler chtěl získat prostředky k vedení bojů a napadl svého dosavadního spojence, zaskočený Sovětský svaz. Invaze do Sovětského svazu odstartovala 22. června 1941 pod označením operace Barbarossa. Armáda Třetí říše rozpoutala masakr mezi vojáky i civilisty.



Podobně nečekaný byl i japonský útok na havajský Pearl Harbour 7. prosince 1941. Do války se tak aktivně zapojily USA, které do té doby spojence pouze materiálně podporovaly. "Spojené státy byly nečekaně napadené japonským letectvem. Vstupujeme do války, Bůh nám pomáhej,“ prohlásil tehdejší americký prezident Franklin Delano Roosevelt.



Zlomový rok 1942. Jedna z největších bitev v dějinách. Bitva o Stalingrad. Trvala nekonečných šest měsíců. Vojáci umírali po tisících den za dnem. Celkem padly dva miliony lidí na obou stranách. Na východní frontě šlo společně s bitvou o Moskvu o rozhodující vítězství pro Hitlerovy nepřátele.



Vylodění ve francouzské Normandii začalo 6. června 1944. Spojenecká vojska začala postupně zpět dobíjet Evropu. “Na válečném poli v Normandii jsem viděl naposled svého bratra. Po vylodění jsme bojovali bok po boku. Padl jsem do zajetí, on ne. Myslel jsem, že je mrtvý, ale po válce jsme se znovu setkali,“ vzpomínal veterán bojů Ken Hay.



Bylo stále jasnější, že Třetí říše nemá šanci zvítězit. Po necelém roce bojů se stáhla smyčka nad Berlínem. Hitler spáchal 30. dubna 1945 sebevraždu. O sedm dní později Německo kapituluje. Druhá světová válka v Evropě je u konce.



Výročí konce druhé světové války si připomněli i čeští politici:



Celosvětově boje utichly ale až 2. září 1945 kapitulací Japonska. Necelý měsíc poté, co Spojené státy shodily dvě atomové bomby na města Nagasaki a Hirošimu.

Ceremoniály připomínající konec druhé světové války se kvůli pandemii musely i jinde v Evropě obejít bez přihlížejících:



Druhá světová válka se přímo či nepřímo dotkla až 80 procent lidí po celém světě. Ten se musel vypořádat s nejhoršími válečnými i ekonomickými ztrátami v historii. Některé státy po válce úplně zanikly, jiné vznikly a některé se navždy změnily. Světové mocnosti v čele se Spojenými státy na jedné straně a Sovětským svazem na druhé navíc brzy vstoupily do dalšího konfliktu – studené války. Více se dozvíte v reportáži Martiny Nášelové: