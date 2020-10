Výročí malého technického zázraku. Připomeňte si stěhování ohromného kostela

Pozdně gotický chrám v centru starého Mostu. Pod tím vším miliony tun hnědého uhlí. Tehdejší vláda rozhodla, všechno se muselo zbourat. Až na jednu výjimku a tou byl kostel. Vzniklo 11 různých plánů na jeho záchranu. Podle jednoho se měl rozebrat a postavit jinde. Podle dalšího měl zůstat stát na uhelném pilíři uprostřed povrchového dolu. Nakonec se rozhodlo, že se chrám přesune kompletně celý.

"Už jenom ty přípravy, které trvaly více než pět let, než se kostel vůbec převezl, byly velmi náročné," popsala zástupkyně kastelánky Ludmila Klimplová.

Věž dělníci rozebrali a veškeré zařízení odstěhovali. Obvod stavby vyztužili ocelobetonovou konstrukcí. Pod zpevněný kostel vsunuli 53 hydraulických transportních vozíků a po kolejích se 30. září 1975 přesně v 11 hodin a 50 minut dal chrám do pohybu.

Kostel stál původně na úpatí kopce pod hradem Hněvín. Odtud ujel trasu dlouhou 841 metrů a 10 centimetrů.

Nebylo téměř vidět, že se kostel, který váží přes 12 tisíc tun, vůbec pohybuje. Za minutu se totiž pohnul jenom o 2,16 centimetru. Přeprava trvala 28 dní, zabrala přesně 646 hodin.

"Ten kostel se vlastně převážel pomocí čtyř kolejí, které se vždycky po těch 160 metrech, co kostel přejel, rozebraly a daly se před něj," doplnila Klimplová.

Vladimíru Brožkovi bylo 22 let. Dodnes na to vzpomíná, stejně jako další lidé z Mostu. "Myslím si, že to bylo opravdu vydařené a jsem hrozně rád, že tenkrát se našel někdo, kdo to vlastně vymyslel a přesunul, protože to vlastně byl takový malý technický zázrak," uvedl Brožek.

Opětovného otevření se chrám dočkal až 13 let po přesunu. Kostel stěhovali také v Německu. Ten byl ale o polovinu menší.