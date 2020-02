Vyšetřování smrti chlapců v jezeře je u konce! Obžalovat mají jejich rodiče

"Mohu potvrdit, že v případu byl podán návrh na obžalobu rodičů nezletilých, kteří byli na místě, když k utonutí došlo," uvedla pro TN.cz policejní mluvčí Lucie Nováková. Případ si tak převezme Okresní státní zastupitelství v Mělníku. Jako první o tom informoval portál Novinky.cz.

Rodiče jsou obviněni z trestného činu usmrcení z nedbalosti, za který jim hrozí ažý šest let vězení. Policisté podle informací portálu navrhli obžalovat dvě ženy a jednoho muže.

Pětiletý a sedmiletý chlapec vietnamské národnosti zmizeli pod hladinou jezera Lhota 2. srpna 2018. V případu od začátku panovala celá řada nejasností, podle svědků dlouho nebylo jasné, jestli se děti ztratily ve vodě, nebo na souši. Nakonec je potápěči našli utonulé v jezeře.

Podle svědků se personál areálu dostatečně nesnažil. Zaměstnankyně prý sice vyhlásily, že se hledají dva malí chlapci a v kanceláři na ně čeká maminka, poté se ale desítky minut nic nedělo. Lidé se koupali dál a netušili, že se nedaleko nich zřejmě topí dvě děti.

Zaměstnanci podle svědků nechtěli šířit paniku. "Když to trvalo hodinu, už jsem si říkala, proč nevyhlásí, aby lidi šli z vody ven a aby si každý rodič vzal svoje dítě k sobě. (...) My jsme namítali, že takhle ty děti přece nenajdou, někdo je musí hledat. Nakonec jsme volali policii a záchranku my," popsala tehdy svědkyně.

Zástupci areálu se hájili tím, že koupání je v jezeře na vlastní nebezpečí. Abyste se k němu dostali, musíte však zaplatit parkovné i vstup. Podle ředitele se personál zachoval ukázkově - volal okamžitě policii, záchranku a hasiče a pracovníci areálu začali děti ihned hledat.

Podívejte se na reportáž TV Nova o tragédii: