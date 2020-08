Vyšetřovatelé se vrátili do vyhořelého bytu, soused popsal záchranu lidí

Po tragickém sobotním požáru v Bohumíně zůstávají na jednotce intenzivní péče dva zranění. Jejich stav je vážný. Soud by měl dnes rozhodnout o uvalení vazby na pravděpodobného pachatele úmyslně založeného požáru. Zemřelo při něm jedenáct lidí.

Byt v 11. patře paneláku v Nerudově ulici v Bohumíně oheň v sobotu večer zcela zdemoloval. Při požáru zemřelo 11 lidí, šest v bytě, pět při zoufalém pokusu zachránit si život skokem z okna z třicetimetrové výšky.

Několik lidí se zachránilo tím, že přelezlo z balkonu bytu, ve kterém hořelo, na balkon souseda, pana Staňka.

"Ozvala se rána a řev, tak jsme se šli podívat a viděli jsme, že na balkoně mám tři lidi. Tak jsem je pustil dovnitř a pán ještě volal na paní, která byla vedle na balkoně, ať mu podá ruce,“ popsal dramatické chvíle obyvatel sousedního bytu Petr Staněk.

V úterý dopoledne se do vyhořelého bytu vrátili vyšetřovatelé hasičů. Dům je stále bez elektřiny, přesto se někteří lidé do něj rozhodli vrátit. Alespoň studená voda by lidem měla téct už během úterý. Podle místostarosty ale někteří návrat odmítají.

"Víme už o jedné paní, vzhledem k tomu, že viděla na vlastní oči tu tragédii, nechtěla v tom domě bydlet, my jsme jí dnešním dnem mimořádně přidělili byt," řekl televizi Nova místostarosta Bohumína Igor Bruzl (ČSSD). Další ji nejspíš budou následovat.

Eskorta údajného pachatele přivezla v úterý před polednem do budovy karvinského soudu. Na rukou měl obvazy, na těle neprůstřelnou vestu. Obviněný je z vraždy a z obecného ohrožení, za to mu hrozí i doživotí.