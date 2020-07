Výšlap na věž i vstup do temného podsvětí! Inspektorka prošla Klatovy

Prázdninová inspektorka se tentokrát vydala do Klatov. Město láká návštěvníky například na Černou věž, katakomby, nebo unikátní barokní lékárnu ze 17. století.

Klatovy jsou 20tisícové město, známé také jaké jako brána Šumavy. Nachází se zhruba 40 kilometrů jižně od Plzně, po které jsou druhým největším městem v kraji.

Cesta do Klatov



Zaparkovat můžete přímo na náměstí, a to za 20 korun na hodinu, v neděli a o svátcích neplatíte nic. Turisté se sportovním duchem mohou do Klatov dojet po mezinárodní cyklotrase, která vede z Plzně až do Mnichova.

Starobylá lékárna



Všechny taháky Klatov najdete v podstatě na několika desítkách metrů. Jedním z nich je barokní lékárna s poetickým názvem U Bílého jednorožce. "Lidi nejvíc zajímá pouštění žilou, pijavice, baňky a podobně," přiblížila průvodkyně v barokní lékárně Martina Salvová.



Lékárna fungovala po tři staletí až do roku 1966. Od té doby slouží jako lékárnické muzeum. Navštívit jej můžete denně kromě pondělí, a to za 80 korun. Rodinné vstupné stojí 190. A je opravdu na co se dívat. "Nejzajímavější je tasemnice, na tu se lidé ptají hned u vstupu, dále pijavky, máme tady živé exponáty pijavek lékařských," doplnila Salvová.

Černá věž



Jen o pár desítek metrů dál najdete na náměstí klatovskou Černou věž. Není nad to se vydat na věž ve 30stupňovém vedru. Malý návštěvník přesto hýří chválou. "Černá věž se mi taky líbí, vystoupáváme nahoru a je strašně vysoká," prohlásil.



Před vstupem na ochoz zaplatíte 40 korun za dospělého, za dítě polovinu. "Věž měří 82 metrů až na špičku, tady na ochoz 70 metrů a vede sem 226 schodů. Říká se jí Černá, protože po velkém požáru ohořela," vysvětlil věžný Martin Pleskot.





Stravování ve městě



Pokud jste po náročném výšlapu na věž dostali hlad, máte hned několik možností, kde se v centru města najíst. Řízek s bramborami vás v Klatovech vyjde v průměru na 150 korun.

Temné podsvětí



Dalším turistickým lákadlem jsou klatovské katakomby, ve kterých i v parném létě panuje příjemný chládek. Vstup do katakomb stojí 90korun, a to buď s průvodcem, nebo bez něj. Návštěvník si může vybrat.

"Do roku 1783 tady bylo pohřbeno více než 200 nebožtíků, v současné době jich tady je 38, z toho 33 je možné vidět," přiblížila správkyně katakomb Jiřina Adámková.



Seznámíte se například s Anežkou Kunhutou z Příchovic, která zemřela před více než 300 lety. "Je to jedna z mála, o kterých víme, kdo to byl, zachovala se destička na rakvi, zároveň známe její rodokmen a v roce 2011, když jsme dělali velkou rekonstrukci, tak jsme Anežku a ještě několik těl podrobili CT vyšetření a na základě toho vyšetření byl zhotovený model, jak Anežka pravděpodobně vypadala před smrtí," dodala Adámková.



Nemilé překvapení připravil kostel Narození Panny Marie. Kvůli opravám nebylo možné si jej prohlédnout jinak než zvenku.

Tipy na výlet v okolí města



Inspektorka se proto vydala na Husín, kde se prý nacházejí mohyly z doby bronzové. Ty sice inspektorka nenašla, ale alespoň měla pěknou procházku. Pokud budete odvážní, můžete zkusit mohyly najít sami.



Pokud vám vyjde počasí, můžete se jet ještě podívat do Americké zahrady, která je vzdálená asi deset kilometrů od Klatov.

Závěrečné hodnocení



Klatovy mají výhodu, že rovnou několik zajímavých míst v nich turisté najdou jen pár desítek metrů od sebe. V centru by mohlo být více parkovacích míst nebo laviček k odpočinku. Klatovy od dostávají krásný bronz.



Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.