Výsledek voleb je jen začátek. Trump i Biden jsou připraveni se soudit!

Donald Trump o tom mluví už několik týdnů a tým Joea Bidena je připraven se bránit. To by mohlo výrazně zpozdit oznámení nové hlavy státu.

Donald Trump už označil hlasování za podvod. Po uzavření místností zkritizoval sčítání pozdě odevzdaných hlasů. "Takže to vezmeme k Nejvyššímu soudu. Chceme, aby hlasování přestalo," burcuje.

Reakce Bidenova týmu na sebe nenechala dlouho čekat. "Pokud prezident opravdu naplní své výhrůžky a půjde k soudu, aby zabránil sčítání hlasů, máme k dispozici týmy právníků, které jsou připravené vyrazit a jeho snahám zabránit. A zvítězí," varovala manažerka Bidenovy kampaně Jen O’Malley Dillonová.

Právníci demokratů tvrdí, že volební lístky odeslané pozdě by se započítávat měly. Jenže to se Trumpovi nelíbí. "Rozrůstáme se, ale oni se volby pokoušejí ukrást. Nikdy jim to nedovolíme. Po ukončení voleb už není možné hlasovat," má jasno.

Jestli se spor k Nejvyššímu soudu dostane, mohl by se táhnout až do příštího roku. Šest z devíti soudců bylo nominováno republikánskými prezidenty, ale ke straně nejsou nijak vázáni. "Oni jsou tam na doživotí nebo dokud neodstoupí, mají nějakou svoji čest," vysvětluje politolog Jakub Lepš.

O tom, že Trump nechce soudce poštvat proti sobě, svědčí i jeho neobvykle klidné vystoupení v Bílém domě. "Donald Trump normálně rád provokuje ulici, ale poslední, co potřebuje, je, aby soudci dospěli k závěru, že to vyhrotil moc," myslí si Lepš.

Pokud by výsledek voleb kandidáti neuznali, je tu i možnost přepočítávání hlasů. K tomu už přistoupily například Florida nebo Ohio. A to hlavně kvůli kontrole pravosti volebních lístků, které dorazily poštou.