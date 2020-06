Nezávislé výsledky nové pitvy George Floyda ukazují na vraždu!

George Floyd zemřel před týdnem poté, co proti němu zasáhla mineapolská policie kvůli podezření, že chtěl v obchodě platit padělaným šekem. Při zadržení byl zpacifikován několika policisty, přičemž jeden z nich Floydovi klečel na krku. Část zákroku policistů zachytil na mobilní telefon jeden ze svědků a je na něm vidět, jak zadržený Floyd policisty prosí, aby ho nezabíjeli, protože nemůže dýchat. Po chvíli ztratil vědomí a s policisty přestal komunikovat. Krátce na to zemřel po převozu do nemocnice.

Incident zažehl vlnu demonstrací napříč Spojenými státy, které záhy přerostly v násilné nepokoje, při kterých docházelo k zapalování obchodů a rabování. Protestující poukazovali na rasově motivované násilí policistů proti černošskému obyvatelstvu, neboť poškozený George Floyd byl Afroameričan a zasahující policisté běloši.

Pozůstalí po Georgi Floydovi nebyli spokojeni s výsledky oficiálního vyšetřování, podle kterého způsobila Floydovu smrt kombinace několika faktorů a najali si vlastního odborníka. Ten po prohlídce těla Floydovu smrt klasifikoval jako vraždu a konstatoval, že Floyd byl vystaven tlaku, který bránil průtoku krve do mozku a znemožňoval mu volně dýchat. Z výsledků vyšetřování vyplývá, že zasahující policista Derek Chauvin klečel na Floydově krku osm minut a 46 vteřin, přičemž poslední dvě minuty a 53 byl zadržený už v bezvědomí.

Všichni policisté, kteří zasahovali proti Floydovi byli propuštěni z policejního sboru. Policista Derek Chauvin byl v pátek zadržen a obžalován z vraždy.