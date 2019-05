Výsledky eurovoleb ovlivní účast! Takhle se promění zisk stran

Volby do Evropského parlamentu by v tuto chvíli vyhrálo hnutí ANO. Výsledky by ale silně závisely na volební účasti. Čím méně lidí by k volbám přišlo, tím nižší by byl zisk ČSSD, KSČM i ANO. Naopak více hlasů by získaly pravicové strany.

Společnost Median se ve volebním modelu zaměřila na to, jak by se měnil pravděpodobný výsledek v závislosti na volební účasti. Analýza ukázala, že ve volbách do Evropského parlamentu bude účast rozhodující.

Pokud by k volbám přišlo 30 procent voličů, ANO by drtivě zvítězilo se ziskem okolo 25 procent. Při 15procentní účasti by ale ANO získalo už jen 22 procent hlasů. S klesající účastí by také klesal zisk levicových stran ČSSD a KSČM. "Tyto strany měly v době dotazování spíše méně angažované voliče," zhodnotili analytici.

Čím méně lidí by k eurovolbám dorazilo, tím vyšší by byl naopak zisk koalice TOP 09, STAN, Zelených a dalších uskupení. Z hodnot kolem osmi procent by se zvýšil na 11 procent. KDU-ČSL by nižší volební účast přinesla o dva procentní body více a ODS o jeden více.

Zisk Pirátů (kolem 14,5 procenta) a SPD (zhruba devět procent) by se v závislosti na účasti tolik jako u jiných stran neproměnil. ČSSD i KSČM by při nižší účasti dostaly zhruba o procento méně.

"Lze si povšimnout, že ještě při účasti 30 % by strany ANO, ČSSD, KSČM a SPD získaly více hlasů (47 %) než středopravá a liberální opozice Piráti, ODS, Koalice, KDU-ČSL (44 %). Při účasti okolo 25 % by se jejich pozice vyrovnala," uvedl Median. Při 20procentní účasti už by převážil zisk středopravé a liberální opozice.

Výsledky voleb tak budou úzce záviset na tom, které strany dokážou mobilizovat své voliče a přesvědčit váhající, aby volili právě je. Volební potenciál přisuzuje největší šanci hnutí ANO, pohybuje se u něj kolem 35 procent.