Vysoce postavená soudkyně řídila podle rozsudku opilá, v autě měla děti

Přejíždění z pruhu do pruhu, velmi nejistá jízda a odbočování na poslední chvíli upozornily předloni v prosinci policejní hlídku. Zkontrolovala proto řidičku a hned jí byl jasný důvod.

Soudkyně nadýchala 1,8 promile. To už je silná opilost. Do poslední chvíle ale zapírala a tvrdila, že si vzala jen kapky proti kašli a bolesti v krku.

"Pokud by si nastříkala ten Stopangin, tak by to mělo být do pěti minut pryč a nemohlo by to ovlivnit výsledek té dechové zkoušky," popsal dozorující státní zástupce Otakar Zahradník.

Soudce kolegyni vyčetl, že jí chyběla sebereflexe a že by měla jít příkladem. Dostala 18měsíční podmíněný trest vězení, 150tisícovou pokutu a zákaz řízení na dva roky.

Obžalovaná se proti rozsudku na místě odvolala, pokud by verdikt potvrdil odvolací soud, Lehká by přišla o talár a už by nemohla soudit.

V autě vezla dva desetileté syny. Nejistou jízdu omlouvala tím, že děti musela napomínat, z toho začala kašlat a musela si dát 50 kapek léku proti kašli.

Její verzi potvrzoval posudek znalce, se kterým jako soudkyně spolupracovala. Dva další ale takovou teorii vyvrátily.