Vyspělé země budou proočkované do konce roku, tvrdí firma Pfizer

Podle šéfa farmaceutické firmy Pfizer by se ve vyspělých zemích měl život vrátit k normálu už na konci letošního roku. V Evropě se pandemická situace zlepšuje. Třeba Maďarsko už ruší uzávěru hranic, která v zemi platila hlavně pro turisty od září minulého roku.

Končí kontroly na hranicích a do Maďarska je teď možné cestovat po zemi ze všech sousedních států v rámci EU. Uvolnění se ale netýká letecké dopravy a turisté, s výjimkou těch očkovaných, se nemohou v Maďarsku ubytovat.

Evropské země rozvolňují, ale zároveň se obávají šíření nakažlivé mutace delta, u které se očekává, že časem převládne. Obavy vzbuzuje i nová, údajně ještě nakažlivější mutace delta plus, která se šíří v Indii. Světová zdravotnická organizace tak řeší, jak k očkování motivovat mladší lidi.

"Nemyslím si, že další vlna bude tak hrozná jako ty předešlé. Věřím, že už tu nebudou tisíce mrtvých denně. Ale stále je nebezpečí toho, že se hodně lidí nenechá očkovat a budou vznikat různá lokální ohniska nákazy. Znovu říkám, že i to bychom mohli potlačit, pokud se lidi nechají naočkovat," uvedl Anthony Fauci, hlavní epidemiolog USA.

Třeba Spojené státy si dávaly za cíl do letošního Dne nezávislosti, tedy do čtvrtého července, naočkovat alespoň první dávkou 70 % dospělých obyvatel. Teď Bílý dům přiznal, že se to nepovede. "Nic konkrétního se nepokazilo, jen jsme si dali odvážný a ambiciózní cíl. Ten jsme sice nesplnili, ale dané proočkovanosti dosáhneme jen o několik týdnů později," podotkla Jen Psakiová, mluvčí Bílého domu.

Spojené státy patří mezi nejlépe očkující země na světě, lídrem v proočkovanosti populace je v současnosti Kanada, kde alespoň jednu dávku dostaly dvě třetiny lidí. Podle ředitele firmy Pfizer by se měl na konci letošního roku vrátit život ve vyspělých zemích do normálu.

"Dostatek vakcín pro celý svět budeme mít na konci roku 2022. Vyspělé země budou ale proočkované už koncem letošního roku," nastínil Albert Bourla, šéf firmy Pfizer. Pfizer by měl do konce roku vyrobit tři miliardy vakcín, po proočkování vyspělejších zemí bude víc vakcíny směřovat do rozvojového světa.