Vyspí se z toho, tvrdili lékaři. Samuel (7) ale zemřel, rodina doteď neví proč

Sedmiletý chlapeček Samuel ze Slovenska měl od malička metabolickou poruchu. Když dostal teplotu a silný kašel, maminka ho vzala k lékařce, která mu předepsala antibiotika a sirup. Teploty ale chlapce nepřešly ani do druhého dne, a tak šli na pohotovost, odkud ho převezli do nemocnice ve Staré Ľubovni. O případu informoval zpravodajský portál TVNoviny.sk.

V nemocnici dostal paralen, diazepam a infúzi. Ošetřující lékařka navíc rodinu ubezpečila, že se z toho vyspí a druhý den, nejpozději za dva dny, bude v pořádku. Už první vyšetření ukázalo, že má v krvi zvýšenou hodnotu amoniaku (čpavku), který je ve velké koncentraci velmi nebezpečný. Chlapec měl tento problém už dříve, tehdy mu dávali infúze glukózy. Nemocnice ve Staré Ľubovni to ale podle dědečka tentokrát neudělala.

Protože rodiče nebyli s postupem lékařů spokojení, rozhodli se chlapce přesunout do nemocnice v Popradě. Požádali také o převoz sanitkou, nemocnice jim ale nevyhověla, a tak museli podepsat reverz a odvézt chlapce do Popradu sami.

Tam ho opět vyšetřili. A ukázalo se, že hodnotu amoniaku v krvi má chlapec více než třikrát vyšší, než by odpovídalo normálnímu stavu. Lékařka jim také oznámila, že má oteklý močový měchýř, uložili ho proto na JIP.

Rodina ale trvala na tom, aby ho vrtulníkem transportovali do Bratislavy, protože byla přesvědčena, že tam jsou nejlepší experti. Primářka je ale přesvědčila, že to není nutné a v Bratislavě neudělají nic, co by nemohli udělat i lékaři v Popradě.

Nakonec Samuelovi amoniak stoupnul na hodnotu téměř osmkrát vyšší, než by měl mít, a čtyři dny po hospitalizaci zemřel. Rodina dodneška nezná oficiální příčinu smrti a podala trestní oznámení na lékařku ľubovnické nemocnice, protože údajně zanedbala péči a neudělala všechno pro zlepšení jeho stavu.

Policie se případem zabývá, kriminalisté nařídili pitvu. Popradská nemocnice se ke kauze odmítla vyjadřovat, ředitel ľubovnické nemocnice Peter Bizovský se však do rodiny pustil. "Během hospitalizace se příbuzní chovali agresivně a slovně napadali personál. Soucítíme s rodinou, ale hrubá a urážlivá kampaň proti naší nemocnici, která probíhá na sociálních sítích, překračuje hranice tolerance," uvedl.

Dítě podle něj trpělo dědičnou metabolickou poruchou, která omezuje výkonnost organismu jako celku i jednotlivých orgánů. "Téměř polovina těchto dětí zemře v novorozeneckém věku, zhruba čtvrtina se dožívá 1 až 5 let. To, že se chlapec dožil sedmi let, svědčí o vysoké odbornosti a snaze zdravotníků ve všech nemocnicích, kde bylo dítě hospitalizované," tvrdí Bizovský.

Když byl v nemocnici Samuel naposledy, měl infekci dýchacích cest doprovázenou vysokou teplotou. Jeho stav se ale podle Bizovského stabilizoval, zvýšený amoniak byl vzhledem k jeho diagnóze přiměřený, nebylo tedy třeba žádných zvláštních postupů nebo přesunu na specializované oddělení.