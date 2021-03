Vyšší důchody, náhradní výživné. Maláčová řekla, co chystá za novinky!

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ve středeční Snídani s Novou prozradila, že od 1. července by se rodiny mohly dočkat vyšších přídavků na děti a samoživitelky dokonce i náhradního výživného v případě, že druhý z rodičů odmítá platit alimenty. S prací svého ministerstva je spokojena. Podle jejích slov se podařilo prosadit mnoho důležitých zákonů.

Důchody by podle zákona příští rok mohly vzrůst průměrně o 416 korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) má ale i další dvě varianty. Plánuje je ministryně Jana Maláčová, která byla hostem ve Snídani s Novou.

"V tuto chvíli pracujeme s odhady zákonné valorizace… Ta čísla budeme znát v červnu,“ prozradila s tím, že by důchodcům chtěla přidat ještě alespoň o 400 korun více. "Když bude vůle, najdeme i cestu,“ komentovala, jestli Česko v době pandemie dokáže sehnat finance na vyšší důchody.

Navyšování penzí je pro MPSV jednou z hlavních priorit. "Jde o pomoc lidem, kteří se nacházejí v složité životní situaci,“ sdělila. Zdaleka ale nejde o jediný příspěvek, který by ministryně ráda prosadila.

Bojuje i o vyšší ošetřovné, které by bylo možné vyplácet zpětně od 1. března, ve sněmovně se navíc projednávaly ve druhém čtení vyšší přídavky na dítě. Maláčová chce navíc rozšířit okruh možných žadatelů. Pokud vše půjde podle plánu, už v létě by se navíc matky samoživitelky mohly dočkat pomoci v případě, že druhý z rodičů neplatí alimenty. Od 1. července by podle Maláčové mohlo platit po 15 letech náhradní výživné.

"Ministerstvo práce šlape," sdělila Maláčová. "Dokonce i opozice mě chválí a nekritizuje,“ dodala. Jak ale naznačila ministryně financí Alena Schillerová (ANO), Česko nemá k dispozici tolik finančních prostředků, kolik by jich Maláčová chtěla.