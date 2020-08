Vyšší důchody, nižší daně. Vládní politici před volbami sliby nešetří!

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček se pro plán premiéra Babiše zrušit superhrubou mzdu a sjednotit daň z příjmů na 15 procent příliš nenadchnul. Prý je příliš drahý.

"Asi se všichni shodneme, že cenou za snížení daní nemůže být zrušení policie a hasičů. To je samozřejmě trochu v nadsázce, ale já chci slyšet od pana premiéra, kde ty peníze chce vzít," hřímá ministr vnitra.

Jako možnou variantu, kde vzít oněch 90 miliard, ČSSD navrhuje zdanění bank. O tom ale zase nechtějí ministryně financí a premiér ani slyšet. "Určitě ne. Tak ať si to dá do programového prohlášení nějaká jiná vláda, třeba až sociální demokracie vyhraje volby. Ale naše vláda se k tomu nezavázala," má jasno šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO).

Přestože předsedovi sociální demokracie Babišův návrh na snížení daně z příjmu přijde nešetrný ke státní pokladně, sám přichází s návrhem zvýšit důchody o tři až čtyři stovky nad zákonnou valorizaci. To by stálo kolem 10 miliard.

"Je to takový souboj otevřených náručí, kdy ale mnozí přiznávají, že není kde brát. takže je to soutěž - kdybych mohl, dal bych, ale ten krutější, méně lidský mi to znemožňuje a soutěží se," popisuje politolog Jan Kubáček.

Premiér Babiš proti zvyšování důchodů prý není, na konkrétní částky je ale prý brzy. "Samozřejmě dělám maximum, čtyři stovky, možná pět stovek, ale nemůžeme z toho dělat dražbu, musíme mít komplexní návrh rozpočtu," tvrdí premiér.

Do hry vstoupili i komunisté - ti jsou proti razantnímu snížení daní a dokonce avizovali, že pokud se nenajde adekvátní zdroj, který by výpadek vykompenzoval, nepodpoří rozpočet na příští rok. Čekají ale na to, s jakým návrhem ministerstvo financí přijde.

"Je dost dobře možné, že nám politici nakonec oznámí, že by moc rádi rozdávali, ale že koronavirus je ten nejhorší a vše sebral," myslí si Kubáček. Předsedové vládních stran ale tvrdí, že jen plní, co voličům v programovém prohlášení slíbili.