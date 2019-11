Vyšší rodičák prošel. Spočítejte si, na kolik máte nárok! KALKULAČKA

Po hodinách a hodinách hádání Sněmovna ve středu schválila vyšší rodičovský příspěvek. Novela zákona začne platit od 1. ledna 2020 - rodičům bude stát nově přispívat nikoliv částkou 220 tisíc, ale 300 tisíc korun. Tuto částku mohou vyčerpat do čtyř let věku dítěte. Pro vícerčata se rodičovský příspěvek zvyšuje z 330 tisíc na 450 tisíc korun.

"Rodičák" podle portálu Peníze.cz pobírá aktuálně zhruba 280 tisíc rodin, polepší si ale jen přibližně čtyři pětiny z nich. Rodiny, které sice mají dítě mladší čtyř let, ale svůj příspěvek do Nového roku vyčerpají, mají smůlu. Na dalších 80 tisíc korun už nárok mít nebudou.

Navýšení se týká pouze těch, kterým se dítě narodí po 1. lednu 2020, anebo těch, kteří už příspěvek pobírají a budou ho čerpat i po Novém roce. Tyto rodiny musí o změnu částky zažádat na úřadě - k úpravě té dosavadní nedojde automaticky.

Je potřeba vzít v úvahu i to, že čerpání rodičovského příspěvku má svá pravidla. Kromě toho, že se může pobírat maximálně do čtyř let věku dítěte, si musíte dát pozor i na to, že měsíční částka je limitována vašim předchozím příjmem. Maximální měsíční příspěvek může dosáhnout jen 70 procent výdělku. Nemůžete tak dostat na měsíc víc, než kolik jste pobírali během mateřské.

Pokud váš potomek dosáhne čtyř let například v únoru příštího roku a chcete vyčerpat celou částku, pak máte nejspíš smůlu. Nefunguje to tak, že si těch 80 tisíc rozdělíte do dvou měsíců. Leda by 40 tisíc představovalo 70 procent vašeho předchozího platu. Při platu například 30 tisíc korun nejvyšší měsíční částka činí 21 tisíc korun.

Pobíráte-li už příspěvek a chcete vyčerpat maximum korun, měli byste si včas nastavit čerpání na zbytek roku tak, aby vám do roku 2020 něco málo zbylo a zůsta. Měsíční částka se dá snížit až na minimum 50 korun. Pokud vám rodičovská dovolená za pár měsíců skončí, je pro vás nejvýhodnější vyčerpat co nejvíc z původních 220 tisíc do konce tohoto roku, abyste ve zbylých měsících v přístím roce získali z 80 tisíc co nejvíc.

Nezapomeňte však na to, že poté, co si na úřadě změníte měsíční částku, můžete o další změnu požádat až za další tři měsíce. V kalkulačce, kterou najdete výše, si můžete spočítat, jak si měsíční příspěvek upravit tak, aby vám vydržel do příštího roku.

Rodiče, kteří pobírali mateřskou nižší než 7600 korun (respektive neměli na ni nárok), tak měli strop rodičovského příspěvku stanovený na 7600 korun. S novým zákonem se tento strop zvýší na 10 tisíc korun.

Maximální suma aktuálně činí 40 068, uvedla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Nejrychleji je možné si rodičovský příspěvek vyčerpat za šest měsíců.

Pokud vám končí mateřská nebo se vám dítě narodí až po 1. lednu 2020, použijte tuto kalkulačku.

