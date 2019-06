VÝSTRAHA: Česko podusí vysoké teploty, opět se objeví silné bouřky

Varování meteorologů se naplnilo. Do Česka v pondělí večer dorazily silné bouřky doprovázené přívalovými dešti a krupobitím. Zasáhly převážně Karlovarský kraj a severozápad Čech. Meteorologové navíc v noci na úterý opět upravili výstrahy, nebezpečí velmi silných bouřek hrozí už od úterního odpoledne.

Meteorologové v noci na úterý opět varovali před příchodem velmi silných bouřek, vyhlásili vysoký stupeň nebezpečí. Výstraha před velmi silnými bouřkami je platná od 15:00 pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Nízký stupeň nebezpečí pak bude platit v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině. Obě výstrahy jsou platné do středečních 3:00.

"Očekává se výskyt velmi silných bouřek doprovázených kroupami, přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 milimetrů a nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině," varují meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Už od 14:00 navíc začne platit výstraha před vysokými teplotami, které by odpoledne měly překročit 31 °C. Pro Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj je platná až do odvolání, v Praze, Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji platí do 20:00.

"Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných vozidlech," radí ČHMÚ.

Velmi silné bouřky zasáhly severozápad Čech už v noci na úterý. Do České republiky z Bavorska přešla i takzvaná supercela. Více o úderu pondělních bouřek se dozvíte ZDE.

Na spoustě míst bylo dnes ráno rekordně teplé, místy v noci teplota neklesla pod 20 stupňů, jedná se tak o tropickou noc.