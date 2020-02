VÝSTRAHA ČHMÚ: Meteorologové varují před náledím

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před náledím, které by se mohlo tvořit v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém kraji a v částech Královéhradeckého kraje (Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř, Jičín, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí) a částech Kraje Vysočina (Humpolec, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou).

Výstraha začíná platit ve 21:00, nebezpečí bude hrozit až do čtvrtka do 9:00. Náledí a zmrazky by se mohly lokálně tvořit při poklesu teplot pod bod mrazu, vysvětlují meteorologové.

ČHMÚ proto varuje chodce i řidiče a vydal několik doporučení: "Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně."

Podívejte se na dnešní předpověď počasí: