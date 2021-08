VÝSTRAHA: Moravu čeká vydatný déšť! Zvednou se hladiny řek

Silný déšť a zvednuté hladiny řek hrozí ve čtvrtek Moravě. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zasáhne déšť Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Stoupat by měly hlavně vodní toky odvodňující Jeseníky, Beskydy a Bílé Karpaty.



"Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně," píše ČHMÚ ve výstraze. Doporučuje tedy kvůli nízké viditelnosti a možnosti aquaplaningu snížit rychlost a jet opatrně.

Aktuální výstraha ČHMÚ:



Nebezpečí by mělo platit od čtvrtečního rána až do pátečních devíti hodin ráno. ČHMÚ doporučuje nevstupovat do proudící vody a zatopených míst.

Nejvíce ohrožená jsou města Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou v Jihomoravském kraji a Hranice, Jeseník, Šternberk, Šumperk a Zábřeh v Olomouckém. Počasí ovlivní tlaková níže postupující z Balkánu k severu.



Podívejte se na středeční předpověď počasí: