VÝSTRAHA: V Česku hrozí náledí! Kde to bude klouzat nejvíce?

Výstraha platí od páteční 20. hodiny do sobotních deseti hodin dopoledne pro celou Českou republiku. Tedy pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj a pro Vysočinu.



Především během večera a noci se bude podle meteorologů vytvářet náledí a místy také zmrazky. Problémy by mohli mít zejména řidiči na silnicích. "Těm se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně,“ upozorňují odborníci.

Výstraha:



Pozor by si měli dát také chodci, kterým hrozí uklouznutí a následné úrazy. "Při pohybu venku by měli chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven,“ doporučují experti.

V posledních dnech trápí navíc řidiče na českých silnicích také sníh. Policisté hlásí po celém Česku desítky dopravních nehod. Ani o víkendu však sněžení neustane. Teploty navíc v noci klesnou hluboko pod bod mrazu.

Podívejte se na páteční předpověď počasí:



V sobotu bude oblačno až polojasno, postupně se na většině území objeví sníh. V noci se budou teploty pohybovat od -3 do -7 °C, při malé oblačnosti bude až -10 °C. Přes den teploměry naměří maximálně 3 °C.



Také neděle bude oblačná až zatažená se sněhovými přeháňkami. Nejnižší noční teploty se sníží na -5 až -9 °C, při nízké oblačnosti spadnou až na -12 °C. Přes den se dočkáme maximálně 4 °C. Kompletní předpověď počasí naleznete zde.

Do Česka se vrátila zima. Více se dozvíte v následující reportáži: